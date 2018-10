TREM DESCARRILA EM TAIWAN E DEIXA MORTOS E FERIDOS

Ao menos 22 pessoas morreram e mais de 100 ficaram feridas em acidente. Trem transportava 310 passageiros

Pelo menos 22 pessoas morreram e ao menos 171 ficaram feridas depois que um trem descarrilou perto de Taipé, no norte de Taiwan, anunciou neste domingo (21) o Escritório de Informação do governo taiwanês em comunicado.

O trem, que fazia a rota de Shulin a Taitung e transportava 366 passageiros, descarrilou às 16h50 locais (5h50 em Brasília).

Após muitas horas de trabalho, os serviços de resgate e de salvamento – que contaram com o apoio de 120 militares – conseguiram retirar todos os passageiros dos oito vagões do comboio, segundo os bombeiros.

Todos os feridos, alguns deles em estado grave, foram transferidos para hospitais próximos, onde estão recebendo tratamento.

O único estrangeiro entre as vítimas é um americano que sofreu ferimentos no tórax, segundo informações proporcionadas pelos hospitais aos veículos de imprensa locais.

O governo de Taiwan iniciou uma investigação sobre as causas do descarrilamento, que aconteceu quando a composição virou depois que saiu da estrada de ferro em uma curva e se chocou contra um poste de cimento, que se encontra parcialmente tombado, de acordo com imagens exibidas pela emissora de televisão “CTI”.

De acordo com a empresa ferroviária responsável, o trem passou por revisão há menos de um ano e estava em boas condições.

Cinco vagões ficaram bastante danificados, segundo as imagens transmitidas ao vivo do local pela emissora “NextTV”.

Um dos passageiros disse à emissora “SET” que o acidente ocorreu quase imediatamente depois que o trem entrou em uma curva, a cerca de 300 metros da estação de partida, e mencionou que a composição talvez estivesse trafegando com excesso de velocidade.

Por outro lado, o maquinista do trem, que está na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI), disse ao chegar ao hospital que o comboio tinha se chocado com um objeto estranho antes de descarrilar, segundo a “NextTV”.

As equipes de salvamento tiveram dificuldades para entrar nos vagões devido às deformações nas portas e na fuselagem, e foi necessário o uso de maçaricos para abrir saídas para os passageiros.

Uma das razões do elevado número de feridos é a falta de costume no uso do cinto de segurança nos trens, segundo os especialistas taiwaneses.

(Com G1)