TREM COM 150 PASSAGEIROS DESCARRILA EM BARCELONA E DEIXA 01 MORTO E 06 FERIDOS

Acidente ocorreu após deslizamento de terra

Uma pessoa morreu e pelo menos 6 ficaram feridas nesta terça-feira (20), depois que um trem com 150 passageiros descarrilou em Barcelona, ​​na Espanha, segundo a polícia.

De acordo com as autoridades espanholas, o trem saiu dos trilhos entre as estações de Terrassa e Manresa devido a um deslizamento de terra.

O acidente aconteceu às 6h15 (horário local, 3h15 de Brasília) na cidade de Vacarisses, a 30 quilômetros da cidade de Barcelona, na linha que conecta Manresa com Sant Vicenc de Calders.

A empresa responsável pelo serviço ferroviário em Barcelona, a Rodalies Catalunya, emitiu um alerta pelo Twitter recomendando o uso de transportes alternativos na manhã desta terça-feira por causa do acidente.

A polícia da Catalunha deslocou sete patrulhas para atender o acidente ferroviário, enquanto já foi acionado um serviço alternativo de transporte por estrada.

A região da Catalunha se viu castigada nos últimos dias por um temporal, em um dos outonos com mais precipitações dos últimos anos, que chegaram a 140 litros por metro quadrado em algumas áreas.

Estradas cortadas por inundações ou deslizamentos na província de Girona e enchentes de rios transbordados foram cenas comuns nos últimos dias em algumas partes da região.

(Com G1)