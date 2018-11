TRECHO DA BR-277 É INTERDITADO PARA A OBRA DE VIADUTO, EM FOZ DO IGUAÇU

Bloqueio começou às 14h deste sábado (10), no cruzamento da rodovia com a Avenida Costa e Silva. Após interdição, dois motociclistas ficaram feridos em acidente no local

Um trecho da BR-277 foi interditado, às 14h deste sábado, para construção de um viaduto, no cruzamento com a Avenida Costa e Silva, em Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná. A previsão é de que a obra no local dure 18 meses.

Em menos de uma hora de interdição, dois motociclistas ficaram feridos em um acidente no local do bloqueio. A batida ocorreu quando um motorista tentou fazer o retorno na contramão, devido ao bloqueio para as obras, e acabou atingindo duas motos e um carro.

Um motociclista ficou com escoriações, mas não foi para o hospital. O outro, de 22 anos, foi encaminhado para o Hospital Municipal com ferimentos leves. Já os três ocupantes do carro atingido não se machucaram, nem o motorista do veículo que causou o acidente.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) é a responsável pela interdição no principal acesso à cidade para quem segue no sentido Curitiba-Foz do Iguaçu. O desvio está sendo sinalizado com cones e placas indicativas.

Temporariamente, a entrada será feita pela Avenida Paraná, que fica a 1,2 km do local das obras.

As duas pistas da rodovia no sentido Curitiba também serão bloqueadas nos 400 metros de extensão das obras, até as 19h desde sábado. Todo o tráfego será desviado para a pista oeste (sentido Cascavel-Foz do Iguaçu), que vai ficar em pista simples nos dois sentidos.

A obra

A licitação foi realizada pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER-PR). A empresa responsável pela obra já instalou o canteiro de obras o mobilizou equipamentos e pessoal.

Na última segunda-feira (5) começaram a ser colocadas as estacas de fundação do viaduto.

As mudanças no trânsito foram definidas em reunião entre representantes do DER-PR, PRF, Prefeitura de Foz do Iguaçu, Construtora Castilho Engenharia e Concessionária Ecocataratas.

A obra no local é aguardada há mais de 20 anos, e deve resolver o gargalo na rodovia em direção à fronteira com o Paraguai, principalmente nos horários de pico, além de facilitar o acesso tanto à região central quanto aos bairros da região norte do município.

A previsão é de que os trabalhos no local durem 18 meses. O Governo do Estado está investindo R$ 15,8 milhões na estrutura, que totaliza 1 km de extensão.

(Com G1)