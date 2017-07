Transporte público pode parar novamente nesta segunda

O serviço de transporte público poderá voltar a ser paralisado na cidade a partir da próxima segunda-feira (03). De acordo com o Sindicato dos Trabalhadores de Transportes Rodoviários de Foz do Iguaçu, cobradores e motoristas de ônibus reivindicam a negociação da data base da categoria vencida desde 1º de junho. Nenhum representante do Consórcio Sorriso foi localizado para comentar o impasse. A decisão está marcada para ocorrer em assembleia geral dos trabalhadores neste fim de semana.

Durante toda a manhã de ontem (30) os usuários do transporte público ficaram sem acesso às viagens em função da adesão dos trabalhadores à greve geral convocada por centrais sindicais e movimentos populares em âmbito nacional. Embora muitos usuários ouvidos pela reportagem tenham registrado apoio ao movimento de ontem, a maioria deles criticou a instabilidade que o serviço de transporte tem sido ofertado em Foz do Iguaçu.

A última paralisão da categora se deu no mês de fevereiro. Na oportunidade, os trabalhadores do transporte público reclamaram sobre atrasos nos pagamentos dos salários, corte de benefícios e perseguição patronal.

Não bastasse o desentendimento entre empresários e empregados, o serviço de transporte público é alvo de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) em tramitação na Câmera de Vereadores.

Durante a fase de oitivas no processo, o ex-superintende do Foztrans, Paulo Tremarim, afirmou que as empresas não cumprem os termos do contrato. “Já houve um série de ajustes porque o modelo não foi implantando na forma como estava programado. Muitas alterações aconteceram porque não operou na forma como estava prevista”, apontou ao ser ouvido.