TRANSPORTE INTERNACIONAL É TEMA DE REUNIÃO COM PRESIDENTE DO PARLAMENTO DO MERCOSUL

O deputado federal e presidente do Parlamento do Mercosul, Arlindo Chinaglia, se reuniu hoje com o presidente do Sindicato dos Transportadores Rodoviários de Foz e Região (Sindifoz), Celso Callegario, com o coordenador de transporte internacional da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), Marcos Antônio Lima das Neves, o vice-prefeito Nilton Bobato e o diretor de assuntos internacionais, Jihad Abu Ali para um panorama atual do transporte internacional.

Durante a reunião o sindicato pontuou a reciprocidade na cobrança da taxa consular em relação ao Brasil e Paraguai, como entrave ao livre comércio no Mercosul. Atualmente o transporte internacional é a 2ª principal economia de Foz do Iguaçu, e só de taxas consulares o setor movimenta R$ 50 milhões por ano.

O deputado esclarece que a chamada ‘taxa consular’ é aplicada pelo Paraguai, um dos países parte do Mercosul, e é uma taxa que o sindicato e os empresários tentam resolver há pelo menos 10 anos. “Inclusive estamos conversando com o parlamento do Paraguai. É um problema a ser resolvido e agora começamos a pensar os passos que devem ser dados. Estamos conversando também com o departamento da Argentina, pois eles também passam pelo mesmo problema”, adianta.

De acordo com o deputado o problema não reflete só o setor de transporte, que fica onerado, pois o transporte pode chegar a transferir o custo para que os contratos de setor industrial. “Tudo que é exportado para o Paraguai tem o produto encarecido, pois o transportador tem que cobrar um pouco mais caro, para pagar essa taxa. Queremos acabar com a taxa, não há razão para isso. Queremos fazer um acordo e só faz acordo quem tem força, temos que respeitar o Paraguai e o Paraguai respeitar o Brasil”, conclui.

O vice-prefeito, Nilton Bobato, destacou que a posição da prefeitura é de apoio às transportadoras da região trinacional e que levará adiante o tema. “Nós apoiamos a discussão e junto com o Paraguai esperamos que chegue a um acordo onde o Mercosul seja beneficiado”, disse.

Visita à prefeitura

Após a reunião com o sindicato a ANTT o presidente do parlamento esteve no gabinete visitando o prefeito Chico Brasileiro. Durante a visita o prefeito, vice prefeito e deputado conversaram sobre vários temas e a prefeitura se dispôs a levantar dados de assuntos que possam ser levado ao deputado para discussão no parlamento do Mercosul.

Com PMFI