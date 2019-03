TRANSPORTADORAS PEDEM MUDANÇA EM RESTRIÇÃO DE CAMINHÕES NA AVENIDA DAS CATARATAS

Restrição de horários vem provocando prejuízos para as empresas de transporte de cargas

A gerente executiva da ABTI, Gladys Vinci e o consultor em Comércio Exterior, Eduardo Simas estiveram no gabinete da vereadora Inês Weizemann, na câmara de Foz. A conversa faz parte de uma agenda da Associação Brasileira de Transportadores Internacionais, que está apresentando uma proposta para alterar o horário de liberação da circulação de caminhões de cargas na Avenida das Cataratas.

De acordo com a associação a restrição atual, das 7h15 às 8h15, das 12h às 14h e das 17h30 às 19h30, vem provocando prejuízos para as empresas de transporte de cargas que acreditam que poderão perder mercado caso os horários de liberação não sejam revistos. Para Gladys Vinci, a fronteira corre o risco de perder investimentos caso novas rotas passem a ser usadas pelo setor de logística.

A proposta da ABTI, que já foi apresentada para a Prefeitura Municipal e também para a Receita Federal, é reduzir a restrição em uma hora, no período da tarde. O melhor, de acordo com a ABTI, seria que a circulação fosse liberada após às 18h30, melhorando assim a movimentação dos caminhões, que muitas vezes acabam chegando tarde às aduanas acarretando mais tempo de espera, já que as cargas precisam de liberação.

A sugestão vai ser apresentada também à Defesa Civil e par a Polícia Rodoviária Federal. A Gerente executiva da ABTI afirma que é preciso pensar na segurança das pessoas, na vida humana, mas é preciso chegar a um entendimento que seja seguro e razoável para todos.

Outra sugestão é que os motoristas sejam alertados para que circulem somente pela mão direita, evitando assim, filas duplas de caminhões no trecho entre a Ponte Tancredo Neves e o pátio da Estação Aduaneira. “Esse modelo que prevê multas pesadas, inclusive, já é adotado em São Paulo, com resultados positivos”, afirmou Eduardo Simas.

Reunião Bilateral

Outra alternativa que, apesar de demandar um pouco mais de tempo, promete colocar um fim nos transtornos causados pela circulação de caminhões dentro da cidade, é a construção da Perimetral Leste. A Perimetral deverá desviar o tráfego de veículos pesados do centro de Foz, ligando o acesso a Ponte Trancredo Neves à rodovia BR-277. O assunto, de acordo com Gladys Vinci, vai ser um dos temas abordados no Encontro Bipartite, marcado entre Brasil e Argentina para esta 5ª feira. A reunião será a partir das 9h no Wyndham Golden Foz, no centro.

Restrição na Avenida das Cataratas

Em novembro do ano passado, a Prefeitura de Foz do Iguaçu proibiu a circulação de caminhões em horários de pico nas avenidas das Cataratas e Paraná. O objetivo foi melhorar o fluxo de veículos no centro da cidade, reduzir o impacto provocado pelos veículos de carga e evitar que novos acidentes, como o registrado no trevo do Boicy, aconteçam. O acidente, que ocorreu no dia 12 de novembro, envolveu uma carreta e três carros. Duas pessoas ficaram feridas e uma morreu. Logo depois, por meio de Decreto Municipal, a circulação de caminhões com mais de 10 toneladas foi proibida entre das 7h15 e 8h45, das 12h às 14h e das 17h30 às 19h30.

(Com Portal Cidade)