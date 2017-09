Trânsito na Ponte da Amizade é de quase 40 mil veículos por dia, diz pesquisa

A Ponte Internacional da Amizade, na fronteira entre o Brasil e o Paraguai, recebe em média 38,9 mil veículos por dia, aponta levantamento. De acordo com a 9ª edição da Pesquisa de Tráfego e Perfil de Turistas na Tríplice Fronteira, feita entre os dias 15 e 18 de junho, o movimento em 2017 é 30% maior que o registrado no mesmo período de 2016, quando a média chegou a 29,9 mil veículos por dia.

Durante a pesquisa realizada por alunos e professores do Centro Universitário UDC foram colhidos dados sobre o fluxo de veículos e de pedestres também na Ponte Internacional Tancredo Neves, na fronteira entre o Brasil e a Argentina. As duas ficam em Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná, e garante à região o título de fronteira mais movimentada do país.