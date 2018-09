TRÂNSITO NA AVENIDA PARANÁ FICARÁ EM MEIA PISTA A PARTIR DE HOJE (4)

Equipes da Prefeitura farão melhorias na via e a montagem da estrutura para o desfile de 7 de Setembro

Motoristas que trafegam pela Avenida Paraná devem redobrar a atenção a partir de hoje (4), quando a via ficará em meia pista para manutenção asfáltica e montagem da estrutura para o Desfile Cívico Militar do dia 7 de setembro.

Equipes da Secretaria de Obras farão reparos na pista – dentro do cronograma da Operação Tapa Buracos, além da limpeza dos canteiros e pintura do meio fio. A estrutura do desfile, que inclui arquibancadas, palanque e a instalação de banheiros químicos também começa nesta terça-feira.

No dia do desfile, sexta-feira, as duas vias da Avenida Paraná ficarão interditadas a partir das 6 horas da manhã. O tráfego será liberado somente após a desmontagem da estrutura, por volta das 15hs.

O Desfile Cívico Militar que comemora os 196 anos da Independência do Brasil terá inicio às 9 horas desta sexta-feira (7) com o hasteamento das bandeiras, honras militares e revista as tropas do Exército. Em seguida, as 9h30 têm inicio o desfile oficial, que contará com a participação de 44 instituições, entre escolas, centros de educação infantil (CMEI), entidades assistenciais, clubes de serviços, escoteiros e Forças Armadas. O prefeito Chico Brasileiro, secretários, vereadores e demais autoridades da região Oeste do Paraná, e também dos países vizinhos participarão do evento.

De acordo com a Diretoria de Cerimonial da Prefeitura, mais de 3 mil estudantes devem participar do desfile, entre escolas públicas, privadas e universidades. Somente a Secretaria Municipal de Educação levará para a avenida mais de mil alunos de 20 CMEIS, 12 escolas e 1 centro de convivência. Também participam o Centro Educacional Meu Jardim, os colégios São José, Adventista, CAESP, Betta, Escola Libanesa, Unifoz e o Colégio San Blás, do Paraguai.

Após a apresentação das escolas e entidades, inicia-se o desfile militar com a participação de mais de 2 mil pessoas, entre representantes do Exército, Marinha, Aeronáutica e órgãos de segurança. Pela ordem, entram na avenida o 34º Batalhão de Infantaria Mecanizado, Capitania Fluvial do Rio Paraná, 1ª Companhia de Fuzileiros, Destacamento de Controle do Espaço Aéreo, 14º Batalhão da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Receita Federal, Policia Rodoviária Federal, Policia Ambiental, Policia Civil e Guarda Municipal. O desfile termina com a participação dos grupos de motociclistas, carros antigos e CTG Charrua.

A expectativa é que mais de 10 mil pessoas assistam ao desfile.

(Com AMN)