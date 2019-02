TRAIANO DESTACA QUE A GESTÃO DA ASSEMBLEIA SERÁ FOCADA NA EFICIÊNCIA, NA LEGALIDADE E NA TRANSPARÊNCIA

Ao assumir a Presidência da Assembleia Legislativa do Paraná pela terceira vez nesta sexta-feira (1º), o deputado Ademar Traiano (PSDB) reafirmou o compromisso de conduzir os trabalhos no Poder Legislativo sempre com foco na eficiência, na legalidade e na transparência, respeitando os princípios e os valores da boa política

Lembrando que o Parlamento é por excelência o espaço para o exercício da negociação, da conversa franca, do debate de ideias e da mediação lúcida que leva à solução dos problemas, ele destacou que se o Paraná é hoje vanguarda em muitas áreas, muito deve por isso ao Legislativo, que deu valiosa contribuição nos momentos difíceis e continuará dando, sempre que for preciso.

“Demos respostas rápidas todas as vezes que fomos convocados para isso. Que só foi possível porque modernizamos nossa estrutura para dar aos parlamentares condições plenas de trabalho”, disse o presidente, para acrescentar que é preciso avançar ainda mais, “inclusive para manter sintonia com o plano de trabalho do governador Ratinho Junior, de fomentar a inovação em todos os setores da economia e da gestão pública”.

Traiano frisou que a Assembleia foi e é sinsível ao momento difícil que o Brasil atravessa, pelo que tem feito gestão enxuta e sem desperdícios. “Conhecemos as dificuldades que a nossa gente enfrenta e, num exemplo para o Brasil, cortamos gastos, economizamos cada centavo – inclusive devolvendo recursos para o tesouro do Estado”, emendou.

O deputado acrescentou que o desempenho do Legislativo e dos parlamentares que o integram não pode, e não deve, ser medido apenas pelas leis que aprova, mas pelo conjunto de ações que desenvolve diariamente. “Leis são essenciais para dar segurança à sociedade, mas o Poder Legislativo faz muito mais do que isso”, seja ao debater questões relevantes para o desenvolvimento, ao ouvir as reivindicações da sociedade, ao propor soluções para problemas reais ou ao fiscalizar o Poder Executivo. Por isso, segundo ele, defender o Legisltivo “não é uma atitude corporativista dos deputados, mas um gesto de defesa da representatividade dos paranaenses, do equilíbrio dos poderes e da democracia”.

Confira a seguir a íntegra do pronunciamento do presidente da Assembleia Legislativa:

“Prezadas Senhoras Deputadas,

Prezados Senhores Deputados,

Caros Servidores desta Casa,

Meus Amigos do Paraná,

Minhas Senhoras,

Meus Senhores:

“Nada é permanente, exceto a mudança”.

Tomo emprestada esta afirmação do filófoso Heráclito, que viveu antes de Cristo – portanto há mais de dois mil anos –, para reafirmar que realmente tudo pode e deve mudar quando é preciso.

E também para lembrar o que todos sabemos: que estamos no meio de uma mudança que afeta a vida de cada um de nós, do Paraná e do Brasil.

Compreender sua natureza, adaptar-se a ela e contribuir para que essa mudança reconduza o Brasil e o Paraná ao caminho seguro do desenvolvimento é responsabilidade de todos.

Se os propósitos dessa mudança são verdadeiros – e eu acredito que são! – se são sustentados por premissas sólidas e amparados por dados concretos, não há razão para temer a mudança de direção.

Nunca é demais lembrar que nem toda a coragem do mundo pode alterar um fato – e é fato incontestável que vivemos o auge de uma crise: econômica, moral, de autoridade e política.

Crise que não é exclusiva do Brasil:

Na Europa, a saída do Reino Unido da Comunidade Econômica coloca uma interrogação sobre o futuro da própria Europa.

Nos Estados Unidos, serviços públicos estão paralisados porque governo e oposição não chegam a acordo sobre a construção de um muro na fronteira com o México.

E há uma crise humanitária – a das migrações – que afeta tanto a Europa quanto as Américas. Agora mesmo o Brasil está recebendo milhares de venezuelanos, fugindo do desemprego e da miséria.

Opor-se à realidade que está diante de nós não vai eliminar o desafio que temos de enfrentar.

Podemos divergir, propor caminhos alternativos – o que é próprio da democracia –, mas a quem exerce função pública não é dado o direito de se omitir ou de agir por motivação política.

Não se evolui sem quebrar paradigmas. Evolui-se pela inciativa bem pensada e sua consequente ação concreta.

Por tudo isso, ao inaugurar mais um período legislativo desta Casa, na condição de seu presidente, e em nome dos parlamentares que a compõem, manifesto o desejo de todos de trabalhar com determinação para conquistar o melhor para nossa gente, para o Paraná e para o Brasil.

Meus amigos,

Ao assumir pela primeira vez a presidência desta Casa, em fevereiro de 2015, fiz uma afirmação que peço licença para repetir:

“Um homem só não pode fazer todas as leis, pois isso seria uma ditadura;

“Um homem só não pode reunir todo o conhecimento e sabedoria, pois isso seria imitar o poder divino;

“Um homem só não pode ter sempre razão, pois isso seria pura arrogância.”

São palavras que confirmam nossa conduta passada e reafirmam nosso compromisso presente e com o futuro:

Administramos esta casa nos últimos quatro anos numa gestão compartilhada com os deputados. Conduzimos a discussão e solução de assuntos de interesse público ao abrir espaço para a comunicação entres os vários setores da sociedade.

Incentivamos a realização de audiências públicas, mecanismo efetivo que garante a participação direta da sociedade na elaboração de leis criadas por este Parlamento e na prática de ações governamentais.

Foi um trabalho exaustivo, mas dedicado e executado com rigor técnico, com respeito às normas legais e em perfeita sintonia com os demais poderes.

Aliás, de um Poder que tem por determinação constitucional a função de elaborar leis, não se poderia esperar outra conduta que não o estrito respeito aos princípios da legalidade.

E continuaremos a administrar esta Casa com a mesma dedicação e o mesmo empenho: ou seja, faremos uma gestão ainda mais focada na eficiência, na legalidade e na transparência.

Porque a Assembleia Legislativa respeita os princípios e os valores da boa política, e busca os mesmos objetivos que os paranaenses: desenvolvimento e qualidade de vida para todos.

Caros amigos,

O Parlamento, é o espaço para o exercício da negociação, da conversa franca, do debate de ideias, da mediação lúcida que leva à solução dos problemas.

A palavra Parlamento vem do francês Parlement, que quer dizer falar. Por isso, falar e dialogar são nossas ferramentas de uso diário na busca do ponto de equilíbrio em tudo que fazemos.

Assim, sempre chegamos a um balanço justo das propostas enviadas pelo governo, daquelas que são de iniciativa dos parlamentares e das demandas da sociedade.

Aprovamos aqui, em passado recente, medidas duras que deram ao Paraná as condições necessárias para enfrentar a crise e ter hoje uma situação financeira melhor que a da maioria dos estados brasileiros.

Se o Paraná é vanguarda em muitas áreas, muito deve a esta Casa, que deu valiosa contribuição nos momentos difíceis e continuará dando quando for preciso.

Mudança, transformação, inovação, tecnologia são palavras-chave sempre que enfrentamos momentos difíceis e precisamos de uma saída segura.

Demos respostas rápidas todas as vezes que fomos convocados para isso. Que só foi possível porque modernizamos nossa estrutura para dar aos parlamentares condições plenas de trabalho.

Precisamos avançar mais, inclusive para manter sintonia com o plano de trabalho do governador Ratinho Junior, de fomentar a inovação em todos os setores da economia e da gestão pública.

Para isso, preservados os limites de competência deste Poder Legislativo, ele terá todo o apoio que precisar. Afinal, é do interesse de todos construir um Paraná melhor.

Sensível ao momento econômico difícil que o Brasil atravessa e ouvindo o clamor das ruas, esta Casa tem feito uma gestão enxuta e sem desperdícios.

Conhecemos as dificuldades que nossa gente enfrenta e, num exemplo para o Brasil, cortamos gastos, economizamos cada centavo – inclusive devolvendo recursos para o tesouro do Estado.

O Poder Legislativo nunca deixou e jamais deixará de cumprir seu papel na construção de uma sociedade mais evoluída e mais justa.

Somos seres dotados de vontade, mas nesta Casa a vontade própria deve sempre submeter-se ao interesse coletivo da sociedade.

Saber ouvir a nossa gente é uma virtude que todos nós devemos desenvolver e aperfeiçoar constantemente.

Nós, brasileiros, temos demonstrado na prática grande capacidade de lidar com situações difíceis, porque somos uma nação jovem, ainda em construção.

Mas não podemos perder de vista o sentido das mudanças em curso – e que exigem profunda reflexão.

Mais do que uma nova direção política, é uma mudança significativa de valores, que precisa ser entendida para que não se transforme em frustração.

E essa mudança será feita pela política, que é um empreendimento coletivo de pessoas com objetivos comuns.

Por isso, as lideranças são importantes, porque são elas que apontam o caminho a ser seguido, por meio do contínuo e perene processo de diálogo e convencimento.

Numa democracia, o convencimento se faz pela ação concreta e diária. Como líderes que somos, cabe-nos, portanto, dar o exemplo.

Se acreditarmos nos paranaenses e nos valores que nos definem – honestidade, trabalho e amor ao próximo – seremos bem-sucedidos nessa missão.

Prezados amigos,

O desempenho da Assembleia Legislativa e dos parlamentares que a integram não pode – e não deve – ser medido apenas pelas leis que aprova, mas pelo conjunto de ações que desenvolve diariamente.

Leis são essenciais para dar segurança à sociedade, mas o Poder Legislativo faz muito mais do que isso.

O legislativo debate questões relevantes para o desenvolvimento, ouve as reivindicações da sociedade, propõe soluções para problemas reais e fiscaliza o executivo.

Defender o Legislativo não é uma atitude corporativista dos deputados, mas um gesto em defesa da representatividade dos paranaenses, do equilíbrio dos poderes e da democracia.

Meus caros amigos,

Agradeço o apoio, que nunca me faltou, de todos os deputados e deputadas, indistintamente.

A harmonia sempre foi nossa maior força – mantê-la é garantia de continuarmos o bom trabalho que honra esta Casa.

Agradeço ao corpo de funcionários, que, com dedicação e respeito, tem contribuído para a excelência da gestão, que tanto nos orgulha.

Não posso também deixar de agradecer à minha família – meus irmãos, filhos, noras e netos – pela compreensão e apoio. E uma referência especial a minha querida Larissa, companheira de todos os dias nestes últimos anos. Obrigado por partilhar comigo a sua vida com tanto amor, carinho, amizade, respeito e cumplicidade.

Num momento em que alguns valores parecem ter perdido seu verdadeiro significado na sociedade contemporânea, quero destacar o papel da família na minha vida.

Desde sempre, o incentivo, a compreensão e o amor me deram força para continuar com a missão de servir ao próximo que me trouxe para a política.

Mas, por maiores que sejam nossas paixões por tudo o que fazemos, é na família que encontramos a verdadeira razão de viver.

Para finalizar, e para a reflexão de todos, deixo o poema do gaúcho Mário Quintana, que muito admiro, e que fala do tempo, que nem sempre valorizamos, porque achamos que ele nunca acaba.

“A vida é o dever que nós trouxemos para fazer em casa.

Quando se vê, já são seis horas!

Quando se vê, já é sexta-feira!

Quando se vê, já é natal…

Quando se vê, já terminou o ano…

Quando se vê perdemos o amor da nossa vida.

Quando se vê passaram 50 anos!

Agora é tarde demais para ser reprovado…

Se me fosse dado um dia, outra oportunidade, eu nem olhava o relógio.

Seguiria sempre em frente e iria jogando pelo caminho a casca dourada e inútil das horas…

Seguraria o amor que está a minha frente e diria que eu o amo…

E tem mais: não deixe de fazer algo de que gosta devido à falta de tempo.

Não deixe de ter pessoas ao seu lado por puro medo de ser feliz.

A única coisa que terá será a desse tempo que, infelizmente, nunca mais voltará. ”

Muito Obrigado. Que Deus nos abençoe.”

(Com ALEP)