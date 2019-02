Traiano anuncia curso inédito sobre gestão parlamentar na Assembleia

Pela primeira vez em sua história os novos deputados estaduais paranaenses, jornalistas e interessados poderão apreender o funcionamento básico do Parlamento em um curso. As inscrições para o 1º Curso de Gestão Parlamentar promovido pela Assembleia Legislativa do Paraná (ALEP), que acontece entre os dias 12 e ‪27 de fevereiro, já podem ser feitas no site da Casa. Durante o curso serão expostos temas como da tramitação de projetos de lei, as votações em Plenário e a cobertura jornalística institucional.

“Buscamos a atualização e o aperfeiçoamento dos conhecimentos para oferecer um Parlamento cada vez mais transparente, eficaz e com resultados”, afirmou o presidente do Legislativo, deputado Ademar Traiano (PSDB), ao anunciar a realização do curso inédito, organizado pela Escola do Legislativo. “Queremos com essa iniciativa pioneira que o trabalho da ALEP seja cada vez mais ágil e que esteja sempre em sintonia com as aspirações dos paranaenses”, acrescentou Traiano.

Segundo Dylliardi Alessi, diretor Legislativo e da Escola do Legislativo, com essa ação da Mesa Executiva serão respondidas, durante o curso, as principais dúvidas apresentadas pelos novos parlamentares e assessores. Além disso, é uma oportunidade para a atualização dos conhecimentos dos deputados que foram reconduzidos à Casa e de todos os servidores da Assembleia. “Ao repassarmos essas orientações não teremos dificuldades para cumprir o rito processual. Esse curso é um instrumento fundamental para o aperfeiçoamento do trabalho de todos neste momento em que se inicia a 19ª legislatura”, disse.

Módulos

O curso, formado por seis módulos, iniciará no dia 12, ‪às 9h30, com o tema “Organização e funcionamento da Assembleia Legislativa do Paraná”, ministrado por vários diretores, cada um falando sobre a área em que atua. No dia 13, também ‪às 9h30, a programação terá continuidade com uma palestra sobre “Processo Legislativo”, ministrada por Dylliard Alessi, com foco na tramitação dos projetos de lei pelas comissões temáticas da Casa. No dia 19 a palestra será sobre “Comunicação Institucional”, ministrada pela Diretora de Comunicação, Kátia Chagas. A jornalista vai explicar como funciona a divulgação da atividade parlamentar e orientar os assessores de imprensa dos deputados sobre a produção de vídeos, fotos e matérias.

O módulo “Redação Oficial”, no dia 20, vai tratar de normas oficiais para elaboração de ofícios, requerimentos e proposições legislativas. No dia 26, o debate estará centrado em “Processos de Plenário”, tema apresentado pelo diretor de Assistência ao Plenário, Juarez Villela Filho. Ele vai falar sobre o funcionamento do Protocolo do Plenário e os procedimentos para a apresentação de expedientes à Mesa. O último módulo do curso ocorrerá no dia 27 e tratará da “Gestão Informacional” – o funcionamento do protocolo interno e do sistema Infolep.

Inscrições

Interessados em participar do 1º Curso de Gestão Parlamentar devem se inscrever através do site na ALEP, no link da Escola do Legislativo (http://www.alep.pr.gov.br/escoladolegislativo/cursos). As vagas são limitadas. Criada pela Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Paraná, em 2015, a Escola do Legislativo tem como objetivo oferecer suporte conceitual de natureza técnico-administrativa às atividades da Casa. Tem ações voltadas para deputados, vereadores, servidores da ALEP, funcionários de câmaras municipais, lideranças comunitárias, entidades e cidadãos interessados em aprofundar conhecimentos sobre o setor público.

(Com ALEP)