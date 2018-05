Tráfico: DENARC CUMPRE MANDADOS EM SEIS CIDADES DO PARANÁ NESTA TERÇA, 15

Plantão O IGUASSU – A Divisão de Narcóticos (Denarc), cumpre 19 mandados de prisão preventiva e 24 mandados de busca e apreensão em seis municípios do Paraná e um no Mato Grosso no início da manhã desta terça-feira (15).

Os cumprimentos das ordens judiciais ocorrem em Marmeleiro, São João, Pato Branco, Itapejara do Oeste, Coronel Vivida, Foz do Iguaçu e Bela Vista, no Mato Grosso.

Os cem policiais que participam da operação investigam crimes de associação criminosa, tráfico de drogas, como o de cocaína, crack e maconha em diversas cidades do estado.

A delegacia de Pato Branco, responsável pelas investigações, deve prestar mais esclarecimentos sobre a operação na manhã de hoje (15).

A operação foi denominada Cydonia – Passarela do Sudoeste.

(Com Assessoria SESP)