TRAFICANTE MARCELO PILOTO É PRESO NO PARAGUAI

Ele abastecia de armas comunidades do Rio de Janeiro

Na manhã desta quarta-feira (13), a polícia prendeu em Encarnación, no Paraguai, o traficante Marcelo Fernando Pinheiro Veiga, conhecido como Marcelo Piloto, um dos mais procurados do país.

Marcelo Piloto estava escondido há anos no Paraguai, de onde enviava armas, drogas e munição para abastecer as favelas dominadas pela maior facção criminosa do Rio de Janeiro.

A polícia afirma que ele chefiava o tráfico de drogas nas comunidades Mandela I, II e III, em Manguinhos. Ele teria participado do resgate de Diogo de Souza Feitoza, o DG, de 29 anos, da 25ª DP (Engenho Novo), em 2012.

Piloto foi preso em uma ação conjunta da Polícia Federal brasileira com a Polícia Nacional do Paraguai, a Secretaria Nacional Antidrogas daquele país e a Agência Antidrogas dos Estados Unidos (DEA).

