TORRA DESAFIA REEXERCITAR O DIREITO à AUTODETERMINAÇÃO DESTA LEGISLATURA

O presidente catalão: “Não aceitamos a sentença de ignomínia”

A Câmara Catalã celebra nesta quinta-feira uma aparição extraordinária do presidente da Generalitat, na qual Quim Torra apresentou seu roteiro em resposta à condenação contra os líderes do processo . O presidente prometeu que antes do final da legislatura os catalães novamente exercerão “o direito à autodeterminação”, ignorando assim as advertências do Tribunal Constitucional . E ele garantiu que buscará um grande acordo com entidades e partes na Catalunha para conseguir uma anistia de todas as “represálias” pelo processo secessionista.

“Defenderei que, no final deste mandato, o direito à autodeterminação seja reexercitado”, disse um Torra que apareceu com um tom sério. “Se colocar as pesquisas de autodeterminação que eles nos condenarem a 100 anos, eles terão que colocar pesquisas de novo para a autodeterminação”, disse ele. Os aplausos que freqüentemente espirram tais intervenções também foram ausentes. “Nenhum tribunal impedirá que este presidente da Catalunha continue abrindo esses debates”, disse o presidente , ignorando os avisos que recebeu nos últimos dias.

Torra criticou que ele frequentemente é obrigado a rejeitar a violência. O presidente teve palavras de apoio às forças de segurança, mas pediu para ser “exigente” e depurar responsabilidades se falhas forem detectadas. “Houve imagens e situações das quais ninguém gostou. E se não fizéssemos um exercício de revisão e reparo, não faríamos nenhum favor a um corpo de agentes que dedicam suas vidas para nos servir”, disse ele.

Mas, para responder à sentença, de maneira institucional, ele voltou a optar pelo simbolismo. Ele lembrou que se dirigirá a todos os presidentes e primeiros-ministros europeus para explicar suas opiniões sobre a situação na Espanha. E no processo participativo constitucional que é liderado pelos cidadãos e projetado por Lluís Llach.

(Com El País)