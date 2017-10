Tormentas seguirán hasta mañana

Una jornada cálida, con cielo mayormente nublado y vientos variables anuncian para este domingo. Se prevén precipitaciones y tormentas eléctricas con una máxima de 30º C.

La humedad actual alcanza el 72 %, la visibilidad se encuentra a 20 Km y se calcula que la puesta del sol será a las 19:02.

Para mañana lunes pronostican un tiempo cálido, cielo mayormente nublado, vientos variables y luego rotando al sur. Igualmente, lluvias y ocasionales tormentas eléctricas. Las extremas irán de 20º C a 30º C.

El martes ya no se esperan precipitaciones, pero sí un clima cálido, cielo mayormente cubierto y vientos del sureste. La mínima estimada es de 19º C y la máxima de 30 º C.

