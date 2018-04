TORCIDA DO FLAMENGO CONTINUA A MAIOR DO BRASIL, APONTA PESQUISA DO DATAFOLHA. CONFIRA O RAKING COMPLETO

Nesta sexta-feira, o Datafolha divulgou um novo levantamento sobre o número de torcedores dos clubes brasileiros, e constatou que a torcida do Flamengo continua a maior do país, com 18% dos torcedores, seguida pela do Corinthians com 14%. Ainda segundo a pesquisa, a liderança do Rubro-Negro muito se dá pelo grande número de adeptos nas regiões Norte e Nordeste do país.

A margem de erro do levantamento é de dois pontos percentuais. Assim, considerando-a, as torcidas de Flamengo e Corinthians poderiam estar empatadas na faixa dos 16%. O último censo Datafolha havia sido realizada em junho de 2014, e não teve diferenças expressivas em relação ao atual.

Confira o ranking das maiores torcidas do Brasil:

Flamengo – 18%

Corinthians – 14%

São Paulo – 8%

Palmeiras – 6%

Cruzeiro e Vasco – 4%

Grêmio, Inter e Santos – 3%

Atlético – 2%

Botafogo, Fluminense, Bahia e Vitória – 1%

Não tem time – 22%

Outras equipes – 8%

Confira também o ranking por região do país:

Sudeste:

1º Corinthians 19%

2º Flamengo 14%

3º São Paulo 10%

4º Cruzeiro 8%

4º Palmeiras 8%

6º Atlético-MG 5%

7º Santos 4%

7º Vasco 4%

9º Botafogo 2%

9º Fluminense 2%

Outro 2%

Nenhum 21%

Sul

1º Grêmio 20%

2º Internacional 18%

3º Corinthians 12%

4º Flamengo 8%

5º São Paulo 5%

6º Palmeiras 4%

7º Santos 3%

8º Botafogo 1%

8º Cruzeiro 1%

8º Vasco 1%

Outro 10%

Nenhum 18%

Nordeste

1º Flamengo 23%

2º Corinthians 9%

3º Bahia 6%

3º Vasco 6%

5º São Paulo 5%

6º Palmeiras 4%

7º Vitória 3%

8º Botafogo 1%

8º Fluminense 1%

8º Santos 1%

Outro 14%

Nenhum 26%

Norte

1º Flamengo 37%

2º Corinthians 8%

3º Vasco 7%

4º São Paulo 6%

5º Palmeiras 3%

6º Botafogo 1%

6º Fluminense 1%

6º Santos 4%

Outro 19%

Nenhum 17%

Centro-Oeste

1º Flamengo 23%

2º Corinthians 15%

3º São Paulo 9%

4º Palmeiras 6%

5º Santos 4%

6º Vasco 2%

7º Atlético-MG 1%

7º Botafogo 1%

7º Cruzeiro 1%

7º Fluminense 1%

7º Grêmio 1%

7º Internacional 1%

Outro 7%

Nenhum 29%

(Com Gazeta Esportiva)