TJ CONCEDE LIMINAR QUE SUSPENDE A CASSAÇÃO DO EX-VEREADOR EDÍLIO DALL’AGNOL

O Tribunal de Justiça do Paraná (TJ-PR) concedeu nesta terça-feira (6) uma liminar ao ex-vereador Edílio Dall’Agnol (PSC) para que ele volte para a Câmara Municipal de Foz do Iguaçu. Quando reconduzido ao cargo, ele vai ocupar o lugar do vereador Anderson Andrade.

Edílio e outros quatro vereadores tiveram os mandatos cassados em julho de 2017 por quebra de decoro parlamentar. Ele também é réu na Operação Nipoti, um desdobramento da Operação Pecúlio, acusado de corrupção passiva.

A operação foi deflagrada pela Polícia Federal em dezembro de 2016 para apurar um suposto esquema de corrupção na Câmara Municipal de Foz.

Na época, 12 dos 15 vereadores – entre eles Edílio Dall’Agnol – foram presos suspeitos, entre outros, de receber uma espécie de mensalinho em troca de apoio aos projetos de interesse do então prefeito Reni Pereira (PSB).

A decisão do juiz substituto Luciano Campos de Albuquerque é baseada nas decisões que beneficiaram a vereadora Anice Gazzaoui (sem partido) e o ex-vereador Darci Siqueira (sem partido).

Anice foi reconduzida ao cargo no dia 30 de julho, e Darci Siqueira aguarda a data de retorno, que deve ser marcada pelo presidente da Câmara, Beni Rodrigues.

(Com Portal da Cidade)