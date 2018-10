TJ APROVA PROJETO SOBRE DESPROPORÇÃO NO QUADRO DE FUNCIONÁRIOS

Questões como ajuste no número de comissionados, mencionados na liminar concedida pelo CNJ, não foram abordadas na reunião desta segunda

Pressionado, o Tribunal de Justiça do Paraná (TJ-PR) votou na tarde desta segunda-feira (22) um projeto para atender determinações feitas pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) sobre o equilíbrio de forças de trabalho entre o primeiro e o segundo graus. Pela proposta, alguns cargos (já vagos) foram extintos, assim como a chamada verba de representação para os futuros contratados, além da unificação de algumas carreiras.

Contudo, vários dos pontos mencionados na liminar concedida pelo CNJ não foram abordados – como a desproporção na quantidade de cargos comissionados.

Os desembargadores do Órgão Especial acataram a proposta apresentada pela presidência do TJ-PR. A voz dissonante foi apenas de Carlos Mansur Arida, que questionou a transformação dos cargos de assessor jurídico para consultor jurídico, alegando que são carreiras com atribuições diferentes. Na prática, com a transposição, os consultores passariam a poder atuar como procuradores nas ações em que o Tribunal é parte. Atualmente, esse trabalho é feito pela Procuradoria-Geral do Estado (que conta com 268 procuradores para atender as demandas do governo no Paraná todo).

Há 144 assessores jurídicos no TJ-PR, alguns com remuneração próxima a de magistrado. Segundo Arida, como não seria possível distribuir os cargos igualitariamente para todos os 120 gabinetes de desembargador – hoje haveria 40 lotados no auxílio para elaboração de pareceres e votos –, representaria um desequilíbrio, além de a função não estar prevista na lei que criou o quadro funcional do TJ-PR. O voto de Arida foi vencido e a proposta da presidência, que troca a nomenclatura do cargo, foi aprovada.

Não deve acontecer mudança no curto prazo. A proposta deve agora ser encaminhada ao CNJ, que definirá se concorda com o projeto, no sentido de atender a liminar concedida e também à resolução 219. Se o texto for considerado adequado pelos conselheiros é que o projeto será encaminhado para apreciação pela Assembleia Legislativa.

Posicionamento

A Associação dos Analistas Judiciários (Anjud), entidade que pediu a liminar ao CNJ, informou que emitirá uma nota sobre a decisão do TJ-PR. Contudo, em entrevista após a votação, o presidente da associação, Clayton Machado Carstens Junior, disse que já esperava que o Tribunal não enfrentasse os pontos necessários para a unificação das carreiras.

(Com Gazeta do Povo)