TITULAR DE LA ANDE, OTRO QUE SE CREE EMPERADOR: “NO RECIBE A LA GENTE”, ARREMETE OVELAR

El senador Silvio “Beto” Ovelar cuestionó que la actual administración se embandera por ser el “Gobierno de la gente”, pero que muchas autoridades no reciben a sus correligionarios, como el caso del ministro Eduardo Petta y el titular de la ANDE, Pedro Ferreira, cuya gestión se ve embarrada por las sobrefacturaciones

En conversación con la 650 AM, Silvio Ovelar manifestó que los “ministros que se creen emperadores” poseen un discurso contrario a lo que plantea el presidente de la República, Mario Abdo Benítez. Añadió que el Senado se convirtió en el ‘muro de los lamentos’ de gente que trabajó en la campaña y no recibe respuestas en los Secretarios de Estado y directores de entes.

Indicó que el ministro Eduardo Petta es “santoró, ijargel” y no le recibe a nadie. “No podés no atenderle a la gente que viene del interior del país. No solo es Petta, son varios ministros que hacen lo mismo, al igual que directores de entes”, añadió.

Ovelar destacó que Marito Abdo habla con toda la gente, pero sus ministros no sintonizan con su discurso. “Se creen emperadores o virreyes”, dijo y recordó que el propio mandatario manifestaba en la campaña que si los ministros no los recibían, iba a dar personalmente su teléfono para atender los reclamos. “A donde va el presidente saluda a toda la gente y donde puede recibe a la gente, entonces cómo nosotros no haríamos lo mismo”, cuestionó.

El senador aclaró que no cuestionó sobre su planificación ni tampoco le solicitó cargos a Petta, sino que únicamente acceda a reunirse con las personas que desean hablar con él. “Petta puede planificar y ejecutar de la manera que mejor le parezca, pero que no se olvide que todos somos parte de un gran equipo que en campaña prometió ciertos ejes de trabajo”, remarcó.

“No se puede convertir el ministerio en un búnker y no recibir a la gente. Yo le reclamé a Petta una vez en el Palacio que no atendía siquiera su celular, ni siquiera a mí. Me dijo que tenía otro número y que tenía muchos compromisos”, aseguró.

El político redobló la apuesta y aseguró que es más cercano a Abdo. “El mejor cargo es ser senador y amigo personal del presidente, cargo que actualmente ostento”, dijo. Si bien reconoció que Eduardo Petta le ganó la pulseada con la hermana de su colega Blanca Ovelar, la exviceministra de Educación Nancy Ovelar, consideró que “esa fue la primera raya, pero la carrera es larga”.

Durante la entrevista dejó en claro también que no habló con Mario Abdo Benítez sobre el caso Petta durante su visita al Palacio de López.

Por otra parte destacó que un ministro que no tiene perfil político, genera buenos comentarios de los correligionarios, se trata del ministro de Salud Julio Mazzoleni. “No da soluciones pero por lo menos recibe a la gente. El paraguayo quiere tratar con sus autoridades”, puntualizó.

Pedro Ferrerira, otro emperador

En entrevista con la 780 AM, Silvio Ovelar reveló que otro que se cree emperador y no atiende los reclamos es el presidente de la ANDE, Pedro Ferreira, quien fue muy solicitado por los casos de sobrefacturación. “Pedro Ferreira no le recibe a la gente, hay correligionarios y no correligionarios que tienen problemas con su factura”, refirió.

El legislador indicó que estas autoridades elegidas por el Ejecutivo deben planificar su tarea, pero también dedicar un día o determinada hora a recibir y escuchar a la gente que necesita hacer llegar sus reclamos a sus autoridades.

En su defensa, Ferreira respondió a Ovelar que debe cumplir con la carta orgánica de su institución, porque eso establece el Estado. “A todos los grupos políticos que quieren hablar conmigo, les atiendo. Pero las decisiones se toman en base a lo que puede ser el mejor beneficio para los clientes”, dijo en charla con la radio 730 AM.

Asegura que suele recibir 100 audiencias por día y que la mayoría pide un puesto de trabajo, siendo que esto se realiza mediante concurso. “Es una pérdida de tiempo venir a una entrevista y dejar su carpeta, porque no se le da ningún trámite. Se les dice a estas personas que entren a Paraguay Concursa para postularse”, añadió a la 780 AM.

El titular de la entidad señaló que muchos insisten incluso a través de las redes sociales.

(Com Hoy)