TIROTEIOS DEIXAM VÁRIOS MORTOS EM DUAS MESQUITAS NA NOVA ZELÂNDIA

Quatro suspeitos foram detidos. A polícia pede aos cidadãos que permaneçam em suas casas. Um dos ataques foi transmitido ao vivo em rede social

Ao menos 40 pessoas morreram nesta sexta-feira em dois tiroteios em duas mesquitas na cidade de Christchurch, na zona central da Nova Zelândia. A polícia, que não confirmou o número de mortos ou feridos, prendeu quatro pessoas, três homens e uma mulher, que foram encontrados com explosivos em seus carros.

Em uma das mesquitas, havia entre 300 e 500 pessoas reunidas quando o atirador entrou e disparou ao menos vinte tiros. A polícia fechou as entradas para o centro da cidade, localizada na Ilha Sul da Nova Zelândia, e pediu à população que permaneça em suas casas. “Feche as portas até segunda ordem”, disse o comissário Mike Bush. No Twitter, os agentes garantiram que “o risco ainda é muito alto”. Uma testemunha disse ao One News que “havia sangue por toda parte”. “Fiquei horrorizado ao ouvir o tiroteio, não há justificativa para esse tipo de ódio.” Alguns dos presentes na mesquita, lotada para as preces da sexta-feira, cogitava que o número de vítimas poderia chegar a cerca de trinta.

Pouco antes do tiroteio, alguém que parecia ser o atirador postou um link no Twitter e no 8chan, um fórum online. No fórum, o homem incluiu uma página do Facebook e prometeu transmitir ao vivo o ataque, que de fato se desenrola depois em um vídeo de 17 minutos.

De acordo com outra testemunha, o assaltante usava um capacete, óculos e uma jaqueta militar, e usava uma arma automática. Vários membros da equipe de críquete de Bangladesh estavam indo em direção à mesquita, exatamente quando os primeiros tiros foram disparados. Neste sábado estava prevista uma partida da equipe contra a Nova Zelândia que foi cancelada após o ataque.

A primeira-ministra do país, Jacinda Ardern, afirmou que a sexta-feira já é “um dos dias mais sombrios para a Nova Zelândia”. Em uma coletiva de imprensa, na qual não especificou o número de vítimas, argumentou tratar-se de “um ato extraordinário de violência sem precedentes”. Sobre as motivações do ataque, Ardern comentou que entre as vítimas poderiam haver refugiados e migrantes. “Somos nós”, disse ela antes de assegurar que o atacante “não tem lugar na Nova Zelândia”.

Um homem responsabilizou-se pelos ataques e deixou um manifesto de 74 páginas no qual explica as razões do que chama de ato terrorista, segundo informa a agência AP.

(Com El País)