TIROTEIO EM BOATE EM ISTAMBUL DEIXA AO MENOS 35 MORTOS

Um tiroteio deixou ao menos 35 mortos, além de dezenas de feridos, numa casa noturna de Istambul (Turquia), na madrugada de domingo (1º).

A estimativa é do governador local, Vasip Sahin, que disse à imprensa que um homem atirou num policial e num civil antes de invadir o estabelecimento, chamado Reina, que fica no distrito de Ortakoy.

Sahin classificou o episódio como ataque terrorista.

Segundo agências de notícias, mais de 500 pessoas celebravam a chegada do Ano Novo na casa noturna, os tiros deixaram ao menos 40 feridos.

Imagens de TV mostram várias ambulâncias e viaturas de polícia circulando pelas imediações.

Autoridades turcas impuseram às organizações de mídia do país um ‘blecaute’ temporário sobre a cobertura jornalística do ataque, citando como motivo preocupação com a segurança e a ordem pública.