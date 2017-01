TERRORISTA DE ISTAMBUL QUER ESPALHAR O CAOS, DIZ ERDOGAN

Com o atentado à casa noturna em Istambul durante as celebrações de Ano Novo, o atirador quer “destruir a moral de nosso país e espalhar o caos“, disse o presidente turco, Recep Tayyip Erdogan (foto) neste domingo (01/01). A Turquia continuará fazendo tudo o que for necessário pela segurança dos cidadãos, completou.

Já antes do atentado na noite de réveillon o presidente havia falado, em um pronunciamento, sobre uma nova “guerra de independência“. Nas palavras do presidente turco, o país está sob ataque de forças que estão por trás de organizações terroristas. Ele não especificou, porém, que forças seriam essas.

A Rússia demonstrou apoio à Turquia na luta contra o terrorismo após o ataque. “É nosso dever resistir resolutamente à agressão terrorista”, disse o presidente russo, Vladimir Putin, em um telegrama a Erdogan. “É difícil imaginar um crime mais cínico do que o assassinato de civis no auge do Ano Novo“.

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, também se pronunciou sobre o ataque e fez menção ao discurso de Angela Merkel. “Merkel disse no fim de semana o que já dizemos há muitos anos: que a maior ameaça ao futuro é o terrorismo radical islâmico“, disse Netanyahu em uma reunião semanal de gabinete neste domingo.

A chanceler federal alemã ofereceu suas condolências ao presidente turco. “Novamente os terroristas atacaram seu país. Em Istambul eles perpetraram um ataque desumano e maligno contra pessoas que queriam celebrar o Ano Novo juntas“, disse Merkel, segundo informou um porta-voz.

O papa Francisco condenou o ataque e, durante a oração do Angelus, conclamou todas as pessoas de boa vontade a lutar contra o terrorismo no ano que se inicia. “Infelizmente, a violência atacou mesmo nesta noite de felicitações e esperanças“, disse ele diante de 50 mil fiéis na Praça de São Pedro, no Vaticano. Ele disse que vai rezar pelos mortos e feridos, assim como por suas família e todo o povo turco.

Durante o tiroteio no clube Reina, às margens do Bósforo, pelo menos 39 pessoas morreram, entre elas 15 estrangeiros. Outras 70 pessoas ficaram feridas, algumas em estado grave.

Com DW