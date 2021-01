Terra das Cataratas: PREFEITO E SECRETÁRIO DE TURISMO VÃO A CURITIBA FAZER CONTATOS POLÍTICOS

Esquecido nos “espaços políticos” da nova composição do governo do prefeito reeleito de Foz, Hu ssein Bakri recebeu Chico Brasileiro em Curitiba. Ainda na capital, Paulo Angeli do Turismo esteve com governador Ratinho Júnior. Deputados Vermelho e Fruet a disposição.



Depois de definir quase toda sua equipe para a gestão 2021/2024, o prefeito reeleito Francisco “Chico” Brasileiro (PSD), foi a Curitiba nesta quarta-feira (13) e lá visitou o líder do governo na Assembleia Legislativa do Paraná, deputado estadual Hussein Bakri (PSD), aliado de primeira hora do alcaide.

Pouco se sabe da pauta do encontro entre o prefeito e o deputado Bakri, pois nada há foi divulgado a respeito pela Comunicação Social da prefeitura de Foz do Iguaçu.

Era esperado no meio político em Foz do Iguaçu, que Chico Brasileiro nomeasse um indicado de seu poderoso aliado na ALEP em seu primeiro escalão, mas o deputado, companheiro de partido, até agora, foi preterido pelo prefeito que, no início deste ano, teria exonerado indicados de Bakri que ocupavam cargos na primeira gestão municipal.

Pelo apurado pelo O IGUASSU, a princípio, em vez de uma secretaria municipal, Chico Brasileiro deverá destinar a Hussein Bakri, no máximo, uma diretoria, o que não deverá deixar muito satisfeito o parlamentar.

Em seu “tour político” em Curitiba, Chico Brasileiro se fez acompanhar do presidente da Câmara Municipal, Ney Patrício (PSD).

Pauta do Turismo

Acompanhado do deputado federal Paulo Martins (PSC), o secretário municipal de Turismo, Paulo Angeli (foto ao lado), visitou o governador Ratinho Júnior (PSD) na segunda-feira (11), para apresentar as principais necessidades e reivindicações do setor.

Entre as pautas estiveram a solicitação da redução da alíquota de ICMS do querosene utilizado na aviação, e outros assuntos importantes relacionados à economia do município, como o pedido de mais de R$ 15 milhões para o projeto Foz Juro Zero.

O secretário também solicitou apoio do Estado para que Foz sedie o projeto Hub Wakalua Brasil, o primeiro centro global dedicado à inovação em turismo, fundado pela Globalia e pela Organização Mundial do Turismo (OMT). Sobre o assunto, o governador se comprometeu a tratar o projeto como política de Estado.

Outro assunto discutido foi a possibilidade de implantação de cabeamento subterrâneo na Avenida Pedro Basso, conhecida como uma das mais bonitas do Brasil.

Enquanto isso…

Enquanto Chico Brasileiro priorizou em suas “perambulâncias” pela capital paranaenses, dois deputados eleitos por Foz do Iguaçu foram deixados ao largo da agenda do prefeito: o deputado federal Nelsi “Vermelho” Cogueto (PSD) e o deputado estadual Marcos “Soldado” Fruet (PROS) – ambos na foto lateral. Porém, o relacionamento institucional com dois, é bom que o alcaide se lembre, deveria estar acima dos projetos políticos e “preferências” pessoais do alcaide local. Os interesses do município não podem prescindir de qualquer apoio, principalmente nos âmbitos Federal e Estadual, esferas de poder para nas quais os iguaçuenses são representados pelos deputados Vermelho e Sd. Fruet, eleitos, fundamentalmente, pelos votos dos eleitores de Foz do Iguaçu.

Em que pese a importância de buscar apoios além das fronteiras do município, Chico Brasileiro precisa criar uma pauta comum sincronizada com as lideranças políticas eleitas em Foz do Iguaçu (e da sociedade organizada também) e com identidade com a população local, e é notório que isso, pelo menos até agora, não aconteceu em relação aos parlamentares Vermelho e Fruet, tal qual já o é em relação ao deputado Fernando Giacobo (PL), aliado político de Brasileiro e que possui domicílio eleitoral no município.

Bem sabe o prefeito reeleito que as eleições acabaram, e ele delas saiu vitorioso. Portanto, as questões relacionadas ao palanque de 2020 deveriam ter se findado em 31 de dezembro daquele ano findo.

Vermelho e Fruet foram escolhidos pelos iguaçuenses para representá-los e Chico Brasileiro, goste ou não, precisa respeitar isso, pois da mesma forma que os parlamentares não foram eleitos apenas para seus respectivos eleitorados (e sim para todos os iguaçuenses), ele, Brasileiro, foi reeleito para ser a autoridade maior da cidadania local como um todo. O alcaide reeleito não o foi para priorizar seus próprios interesses políticos/eleitorais.

Mesmo estando as eleições 2022 bem próximas, e tudo indicar que Chico Brasileiro pretende fazer de sua esposa Rosa Jerônymo (nomeada por ele secretária de Saúde) deputada (e o prefeito pode ser que acabe se candidatando a deputado, dobrando ou não com a esposa), os projetos eleitoreiros do prefeito não devem e não podem interferir nos interesses maiores da “Terra das Cataratas”.

Passados 14 dias desde sua posse, Chico Brasileiro sequer se reuniu com os representantes dos iguaçuenses no Congresso Nacional e na Assembleia Legislativa do Paraná, Vermelho e Fruet, respectivamente, e tampouco o fez seu secretário de Turismo, Paulo Angeli.

Portanto, antes das “peregrinações” de Brasileiro e membros de seu governo para além da “Baixada do Leão”, o Chefe do Executivo municipal e sua equipe precisam começar por ter uma relação, pelo menos, “republicana” com os deputados locais, Vermelho e Fruet, parlamentares esses que sempre se colocaram a disposição do prefeito, apesar de posições políticas contrárias.

Chico Brasileiro, o Brasil dos iguaçuenses começa por Foz do Iguaçu!

(Da Redação do O IGUASSU)