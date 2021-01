Terra das Cataratas: PLANEJAMENTO POLÍTICO DE CHICO BRASILEIRO PARA FOZ PASSA TAMBÉM POR GIACOBO

Nova gestão do prefeito reeleito de Foz do Iguaçu prevê maior parceria política com parlamentares federais. Chico Brasileiro sinaliza com “parceria política” que com o deputado federal Fernando Giacobo em busca da viabilização de recursos federais.

Novo mandato, novos tempos. O ano de 2021 começa com alguns sinais de mudanças na forma de articulação política do prefeito reeleito de Foz do Iguaçu, Francisco “Chico” Brasileiro (PSD), que tem manifestado seu interesse em “aproximares” políticos, que possam resultar em maior captação de recursos para o município, bem como para “ajustes” nas relações políticas do alcaide no governo federal, as quais, é notório, não são nada boas.

Para o futuro de sua nova gestão frente ao Executivo iguaçuense, um das principais alternativas de Chico Brasileiro nas relações, em especial, na esfera nacional em Brasília, é o experiente e articulado deputado federal Fernando Giacobo (PL), que tem livre trânsito em diversos setores estratégicos no Planalto Central.

Giacobo, além da influência na importante diretoria de infraestrutura do ministério do Turismo, também conta com muita articulação em áreas do governo Federal de interesse para a gestão Chico Brasileiro, tais como Meio Ambiente; a Agricultura e Indústria e Comércio.

As pastas da Agricultura e a de Indústria e Comércio poderão ser integradas no novo governo iniciado pelo prefeito reeleito de Foz.

Detalhe – Fernando Giacobo presidiu a Comissão de Agricultura no Congresso Nacional e, desde então, passou a ter uma excelente relação com a ministra da pasta, a Tereza Cristina Dias, com quem tem portas abertas...

Espaço Político – Um dos “instrumentos” a disposição de Chico Brasileiro para a consolidação de suas articulações políticas, é o espaço existente na composição em seu novo governo e esses espaços, ao contrário do que foi na gestão findada em 2020 (com prioridade para o grupo político local do alcaide), deverão, preferencialmente, ser ocupados com vistas as necessárias composições no plano Estadual e, principalmente, na esfera Federal.

(Da Redação do O IGUASSU)