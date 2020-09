Terra das Cataratas: PERTO DA PRIVATIZAÇÃO, AEROPORTO DE FOZ DO IGUAÇU RECEBE PACOTE MILIONÁRIO DE OBRAS

Obras de ampliação da pista do aeroporto deverão ser concluídas no primeiro semestre de 2021. Reformas no terminal de passageiros já foram entregues e custaram R$ 42 Milhões.

A Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero) informou nesta semana, que as obras no Aeroporto de Foz do Iguaçu seguem em ritmo acelerado e que a ampliação da pista de pouso/decolagem está com 55% dos trabalhos realizados.

A ampliação da pista será de 600 metros aos atuais 2195 metros, e o valor do contrato é de R$ 53,9 milhões, com recursos oriundos de um termo de convênio firmado entre a Usina Itaipu e a Infraero.

Outras melhorias, também realizadas em parceria entre Infraero e Itaipu, são a ampliação do pátio de aeronaves, cujo investimento é de R$ 6,1 milhões, além da duplicação da via de acesso ao aeroporto e a implantação de ciclovia. Com investimento de R$ 6,5 milhões, as obras vão aprimorar a fluidez nas chegadas e saídas de veículos no terminal fronteiriço e garantir segurança aos ciclistas.

A ampliação do terminal de passageiros foi inaugurada em fevereiro deste ano, com R$ 42,4 milhões investidos.

“As obras no Aeroporto de Foz do Iguaçu vão transformar a realidade da cidade, que poderá receber mais viajantes a cada ano e com conforto ampliado. Além disso, o aeroporto poderá receber voos diretos da Europa e dos Estados Unidos”, pontuou o superintendente do aeroporto, Joacir Araújo.

Para o diretor-geral brasileiro da Itaipu, general Joaquim Silva e Luna, o apoio da empresa às obras que vão mudar Foz do Iguaçu e região fazem parte da missão da empresa e estão alinhadas com as diretrizes do governo federal.

“Queremos que o cidadão comum perceba com facilidade onde o dinheiro está sendo aplicado e, por isso, investimos em obras estruturantes, como na importante melhoria do aeroporto”, destaca Silva e Luna.

( Da Redação com Aeroin)