Terra das Cataratas: PARQUE NACIONAL DO IGUAÇU TERÁ HORÁRIO ESPECIAL NA ALTA TEMPORADA

O Parque Nacional do Iguaçu abrirá para os visitantes das 8h às 16h, todos os dias, com capacidade máxima de 525 pessoas por hora, a partir do próximo sábado (26). Os ingressos continuarão limitados e vendidos on-line, com agendamento de data e horário para a visita, no site www.cataratasdoiguacu.com.br.

A medida visa a colaborar para distribuir melhor o fluxo de pessoas dentro da unidade de conservação. Essa programação seguirá até o dia 25 de janeiro de 2021.

Marco das Três Fronteiras também estende o horário

Turistas e moradores poderão visitar o Marco das 3 Fronteiras, o lugar mais charmoso de Foz do Iguaçu, a partir da terça-feira, 22 de dezembro, todos os dias, das 15h às 21h, com abertura inclusive nas segundas-feiras, até no mês de janeiro.

O atrativo terá também horário especial de atendimento na véspera do Natal e do ano novo. Nesses dois dias, atenderá os visitantes das 15h às 18h. Já nos feriados, 25 de dezembro e 1º de janeiro, o Marco das 3 Fronteiras abrirá normalmente, das 15h às 21h.

Serviço

Funcionamento do Parque Nacional do Iguaçu – dezembro e janeiro de 2021:

– Até dia 25 de dezembro: de terça a domingo, das 9h às 16h

– De 26 de dezembro a 25 de janeiro: diariamente, das 8h às 16h

– Restaurante Porto Canoas: das 12h às 16h

– Funcionamento do Marco das 3 Fronteiras

– Véspera de Natal e ano-novo: 24 e 31 de dezembro: das 15h às 18h

– Natal e ano-novo: 25 de dezembro e 1º de janeiro: das 15h às 21h

– Demais dias de dezembro e janeiro de 2021: Aberto diariamente, das 15h às 21h.

(Por Landerson Travensolli, da Redação, com Assessoria)