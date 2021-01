Terra das Cataratas: PARQUE NACIONAL COMPLETA 82 ANOS NESTE DOMINGO (10)

Atrativo é sede de uma das sete maravilhas do mundo, as Cataratas do Iguaçu, e Patrimônio Natural da Humanidade.



Um dos atrativos naturais mais visitados do país, o Parque Nacional de Foz do Iguaçu, no Paraná, completa neste domingo (10) 82 anos. O local, que atrai anualmente milhões de visitantes, é sede de uma das sete maravilhas do mundo – as Cataratas do Iguaçu – e referência em infraestrutura turística para quem passa por lá. Desde 1999, o parque é gerido pela concessionária Cataratas do Iguaçu S.A., empresa genuinamente iguaçuense, que integra o Grupo Cataratas.

Em seus 185 mil hectares de florestas, o atrativo guarda a memória dos ambientes naturais da Região Oeste do Paraná. A memória das paisagens naturais, dos rios e riachos livres, límpidos e cheios de vida protege uma vasta, rara e especial manifestação de nossa fauna e flora. Em seu território, o Parque Nacional abriga perto de 400 espécies de aves, 158 espécies de mamíferos, 175 espécies de peixes, mais de duas mil espécies de plantas e mais de 750 espécies de borboletas. Toda essa biodiversidade tornou o parque Patrimônio Natural da Humanidade, no ano de 1986.

O cuidado e trabalho integrado proporcionam aos visitantes condições únicas e inesquecíveis de contato com uma das mais raras feições da natureza. Além da exuberante Catarata, que têm o maior sistema de quedas d’água do mundo depois das Cataratas do Niágara, quem visita o local pode aproveitar as várias trilhas que compõe o parque, como a do Poço Preto e a das Bananeiras. Quem é fã de esportes radicais, também, pode aproveitar um rafting.

A chefe do Parque Nacional, Cibele Munhoz Amato, destacou a importância desta data e do local para o turismo brasileiro. “O aniversário do parque é uma celebração da conservação da natureza, da biodiversidade, do desenvolvimento regional das cidades vizinhas ao parque, do fortalecimento do turismo sustentável, do meio ambiente, da economia e da imagem do Brasil. Os 82 anos do parque são uma construção de todos os segmentos da sociedade”, concluiu.

ITAIPU – Ainda dentro do Parque é possível sentir-se pequeno dentro da gigante Itaipu Binacional. É uma das sensações que o turista vivencia ao visitar a Usina. Considerada a maior geradora de energia limpa e renovável do planeta, a barragem de Itaipu tem 7.919 metros de extensão e 196 de metros de altura máxima, o que corresponde a um prédio de 65 andares. Recebe 900 mil turistas por ano e aguça a curiosidade de quem gosta de história e tecnologia.

Em Itaipu, o turista inicia o tour no Centro de Visitantes e vai ao topo da barragem. O passeio inclui observar a atividade do rotor de uma das unidades geradoras, conhecer o comando central, navegar pelas águas do lago e estar em contato com natureza. O local é tão grande que o turista pode escolher quais passeios deseja fazer. Itaipu foi criada em 1973 por meio de um tratado entre Brasil e Paraguai. Cada país tem direito a 50% da energia gerada, mas o Paraguai usa apenas 11% da energia e vende o restante para o Brasil.

FUNCIONAMENTO – O Parque Nacional do Iguaçu está aberto para a visitação pública, todos os dias, das 8h às 16h. Os ingressos para visitar a unidade são vendidos exclusivamente on-line, no site www.cataratasdoiguacu.com.br. E como neste momento o parque está com limitação de público por hora, o visitante precisa realizar a aquisição e agendar o dia e o horário da visita. A compra está sujeita à disponibilidade de vagas. Não há restrição de idade para fazer o passeio.

