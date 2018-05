Terra das Cataratas: MARCO DAS TRÊS FRONTEIRAS RECEBE A ABERTURA DE CONGRESSOS DE GUIAS DE TURISMO, NESTA QUARTA (16)

O Marco das Três Fronteiras, em Foz do Iguaçu , receberá a abertura dos congressos Brasileiro e Latino Americano de Guias de Turismo, que deve reunir mais de 900 do setor, nesta quarta-feira (16).

Com um enorme potencial e belezas naturais nos quatro cantos do país, o turismo brasileiro encontra um cenário bastante promissor para seu crescimento. Para debater temas relacionados à atividade, mais de 900 profissionais da área se reúnem no Marco das Três Fronteiras, em Foz do Iguaçu, nesta quarta, 16 de maio, a partir das 19h, para a cerimônia de abertura dos congressos Brasileiro e Latino Americano de Guias de Turismo.

Na programação, estão previstas apresentações culturais, de música, além de um coquetel para os participantes.

Reinaugurado no final de 2016, após passar por uma grande transformação, o Marco das Três Fronteiras oferece aos visitantes uma excelente infraestrutura, com diversas atrações, gastronomia regional, ambientação histórica, curiosidades e conforto para passear, contemplar e viver o lugar. Vale destacar que o pôr do sol do Marco das Três Fronteiras é considerado um dos mais bonitos na opinião dos visitantes.

CENÁRIOS PROPORCIONAM IMERSÃO NA CULTURA E NA HISTÓRIA LOCAL

Em 700 metros quadrados de arquitetura histórica, a Praça de Entrada é a porta de embarque para essa viagem que culmina numa vila cenográfica que reconta a história das Missões Jesuíticas. Na sequência, o Memorial Cabeza de Vaca, proporciona uma experiência imersiva, onde o visitante aprende um pouco mais sobre a descoberta das Cataratas do Iguaçu — hoje como uma das Maravilhas do Mundiais da Natureza — pelo desbravador espanhol Álvar Núñez Cabeza de Vaca, com uma narrativa cênica e projeções tecnológicas.

À noite, o pôr do sol dá lugar ao show das Águas Dançantes, com luzes e projeções na Praça das Três Fronteiras, onde fica o Obelisco, marco histórico de Foz do Iguaçu, construído em 1903. Próximo à praça, o Restaurante Cabeza de Vaca, reúne o melhor da gastronomia regional em mais de 500 metros quadrados de área temática climatizada, integrada à natureza e à paisagem local.

SERVIÇO

Av. General Meira, S/N – Jardim Eldorado – Foz do Iguaçu, PR

Visitação turística: das 14h às 23h

Horário de funcionamento da bilheteria: das 14h às 22h

Restaurante Cabeza de Vaca: das 16h às 23h

Ingresso: www.marcodastresfronteiras.com.br

(Com SEGS)