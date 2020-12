Terra das Cataratas: MAIS UMA. CÂMARA NOMEIA ASSESSOR PARA ELEITA QUE NEM DIPLOMADA FOI

Ato improbo e/ou imora l? Mesmo sem ter havido diplomação dos “vitoriosos” em novembro, presidente da “Casa de Leis” dos iguaçuenses nomeou assessor para quem pode até nem tomar posse.

Caminhando na “contramão” da história, Beni Rodrigues aparenta não estar muito preocupado com a imagem da sua função exercida a frente da Câmara de Foz do Iguaçu neste pouco tempo que lhe resta, menos de um mês, na chefia do Legislativo local.

A mais recente (pelo que se sabe…) “presepada” do edil, foi nomear, em cargo comissionado (cargo sem concurso público), um assessor parlamentar para Carol Dedonatti (a mais bem votada no pleito de novembro para ocupar uma cadeira na Casa de Leis” local), que nem diplomada foi ainda pela Justiça Eleitoral e que, portanto, em tese, pode até não tomar posse para o cargo para o qual foi escolhida em 15 de novembro passado.

Apesar de historicamente ser de praxe a exoneração de todos os cargos comissionados ao final de uma legislatura (e o mesmo acontece no Poder Executivo, quando não há a reeleição do Chefe do Executivo), o atual presidente da Câmara Municipal local resolveu nomear Daniel de Oliveira Júnior como assessor Parlamentar (PL 5 com salário mensal de mais de R$ 8 Mil), o qual foi nomeado para assessorar a recém-eleita Carol Dedonatti.

A Portaria 152/2020, da nomeação do assessor, foi assinada por Beni Rodrigues no dia 04 deste mês, e consta entre as publicações da Edição 4028 (página 28) do Diário Oficial do Município.

Improbidade Administrativa

Segundo a fonte que enviou os dados para esta matéria exclusiva do O IGUASSU, a nomeação será levada ao conhecimento do Ministério Público do Estado do Paraná, pois pode se caracterizada, segundo nossa fonte, como “ato de improbidade administrativa” do presidente da Câmara, Beni Rodrigues (foto ao lado).

“Só faltou nomear também um assessor para ele (Beni Rodrigues), que ficou como primeiro suplente na eleição, afinal, se ele nomeia assessor para uma pessoa que não se sabe se será empossada, ele poderia nomear para ele um assessor, por conta dele assumir uma vaga de um eleito que ele ache que vai ser secretário municipal ou até que vá morrer de Covid… Vou ser candidato a vereador em 2024 e serei eleito. Já que é assim, quero que o Beni nomeie este mês, um assessor pra mim também… Nomear por adivinhação vai virar piada na memória política de nossa cidade.”, satirizou nossa fonte que pediu, por motivos óbvios, para ser mantida no anonimato.

Nomeação para recesso parlamentar

Ainda sobre a nomeação de Daniel de Oliveira Júnior, que atualmente já é Assessor Parlamentar (comissionado) na Câmara, também é importante ressaltar, que a Câmara Municipal, tradicionalmente, não funciona no mês de janeiro (recesso parlamentar), ou funciona com quadro reduzidíssimo de servidores do setor administrativo, mas sem atividade parlamentar.

A nomeação “sui generis” feita por Beni Rodrigues para Carol Dedonatti (foto ao lado), caso seja válida legalmente (e não parece ser), será a contar de 1º de janeiro de 2021, ou seja, o Assessor Parlamentar receberá mais R$ 8 Mil do dinheiro do povo iguaçuense, que terá que arcar ainda com outros cerca de R$ 8 Mil a serem pagos com encargos sociais com a nomeação do assessor que, em tese, nem trabalhará no mês de janeiro do ano que vem. Não vemos como não chamar tais gastos de “vilipêndio moral” do erário municipal.

Registramos que nada consta sobre Carol Dedonatti, que resulte no impedimento para sua diplomação, posse e exercício do cargo de vereadora, mas isto não justifica o “ato administrativo” de Beni Rodrigues, que, mais uma vez, toma uma decisão sobre algo que não diz respeito a gestão dele, e sim do próximo presidente do Legislativo local, sendo que o próximo presidente daquela “Casa de Leis” poderá, inclusive, exonerar o assessor (ora nomeado para o ano que vem…), haja vista ser prerrogativa legal do presidente do Legislativo, nomear ou não um ocupante de cargo comissionado, independentemente de indicação ou não de um vereador.

Outro aspecto que não pode deixar de ser considerado em relação a nomeação em tela nesta matéria, é a participação (ou não) de Carol Dedonatti no questionável ato de Beni Rodrigues, pois todos os assessores parlamentares de vereador só são nomeados, por praxe, por indicação do respectivo vereador, e na portaria de nomeação do assessor Daniel Júnior, consta que ele será assessor da vereadora, a mais bem votada na eleição deste ano e, portanto, tudo indica que foi Carol Dedonatti tenha pedido e/ou concordado com a nomeação feita pelo presidente da Câmara e, se assim for, ela, Dedonatti, começa muito mal sua trajetória como futura edil.

Este espaço digital de informação, desde já, cede espaço para manifestações dos citados na presente matéria.

(Da Redação do O IGUASSU)