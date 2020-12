Terra das Cataratas: FOZ DEVERÁ TER VOO DIÁRIOS PARA LONDRINA, A PARTIR DE JANEIRO DE 2021

Voo diário, ainda em 2021 , prosseguirá até Assunção, no Paraguai, fazendo também o percurso inverso.

A empresa aérea Aerosul divulgou nesta segunda-feira, 28 de dezembro, que acaba de receber a segunda aeronave de sua frota a ser utilizada nos voos regulares pelo sul do Brasil. A nova aquisição da empresa é um novíssimo Cessna C208B Grand Caravan EX, a versão mais atualizada do bem-sucedido turboélice.

Os clientes da companhia contarão com uma ligação internacional logo no início. Os dois Cessnas Caravan cumprirão o voo diário de Londrina para Foz do Iguaçu que, em seguida, prosseguirá até Assunção, no Paraguai, fazendo também o percurso inverso.

O novo avião se juntará ao outro Cessna Grand Caravan já utilizado pela Aerosul nos voos de táxi aéreo, e ambos realizarão as operações regulares da companhia previstas para serem lançadas em rotas a partir de Londrina, tendo um guichê já preparado no aeroporto para atendimento aos passageiros.

A expectativa da companhia é de que em janeiro de 2021 os voos já possam ser comercializados e iniciados, a depender das aprovações dos dois países, portanto ainda com data exata a ser definida.

Serviço de bordo

Os planos da companhia aérea são de oferecer uma boa experiência ao cliente, incluindo serviço de bordo com água, refrigerante e snack, tudo já incluso no preço da passagem aérea.

O modelo deve ser semelhante ao utilizado pela Azul Conecta em seus Caravans, em que não há comissários a bordo, já que o número de pessoas a bordo é limitado, de forma que o serviço é disponibilizado antes ou no momento do embarque do passageiro.

Decolando – A empresa informa ainda que os trâmites junto à Direção Nacional de Aeronáutica Civil paraguaia, a DINAC, já estão bastante avançados, enquanto no Brasil só resta que a diretoria da ANAC assine a decisão já aprovada e a Agência publique no Diário Oficial da União.

(Por Landerson Travensolli, da Redação, com AEROIN)