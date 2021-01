Terra das Cataratas: EX-PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO CULTURAL PODE ASSUMIR DIRETORIA DE MARKETING DO TURISMO

Ex-presidente da Fundação Cultural, hoje funcionária de Itaipu, deverá ser cedida para o município.

Combinando critérios de capacidade técnica com aspectos de melhoria de relacionamento institucional com a Itaipu, o prefeito reeleito de Foz do Iguaçu, Francisco “Chico” Brasileiro” deverá confirmar, segundo fontes do O IGUASSU, o nome de Aline Teigão na diretoria de Marketing da Secretaria do Turismo, que já tem o nome de Paulo Angeli confirmado no comando da pasta.

O nome de Teigão, concretamente, é apenas umas das hipóteses levantadas, poderá ou não ser confirmado.

Notabilizada pela competência nos cargos públicos pelos quais passou, a turismóloga e advogada Aline Teigão (que além de presidir a Fundação Cultural de Foz do Iguaçu, pertenceu ao quadro efetivo da UNILA), se confirmada sua indicação, será um dos acertos de Chico Brasileiro no início deste novo mandato.

Segundo as fontes palacianas do O IGUASSU, a indicação de Teigão é parte do processo de busca de alinhamento de Chico Brasileiro com o Gal. Silva e Luna, Diretor-geral da Itaipu (Brasil), e está articulação também poderá contemplar a indicação na renovação da atual equipe da Comunicação Social da prefeitura, pois os vultuosos investimentos feitos pela binacional de energia no município poderiam, ainda segundo nossas fontes, serem mais “adequadamente” divulgados na propaganda institucional do município, o que seria de forma sincronizada com a Superintendência de Comunicação da Itaipu, a qual tem no comando a competente e poderosa Patrícia Iunovich.

(Da Redação do O IGUASSU)