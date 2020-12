Terra das Cataratas: O QUÊ RESERVA 2021 PARA O FUTURO DA “TERRA DAS CATARATAS”?

No palco de uma das “Maravilhas da Natureza”, momento é de agitação quanto aos rumos que o novo ano trará.

Começa a esquentar o clima em Foz, o clima nos bastidores do poder. Disputa por espaço, não a disputa de turistas por espaço de hospedagem na cidade, e sim de políticos por espaço no poder no município, tudo a um alto custo (muito alto), não de investimento, mas de desperdício de dinheiro dos contribuintes locais.

Indignante e lamentável, é o que se pode dizer do que já se inicia em torno não somente de “vitoriosos de novembro” por espaço no Poder Público iguaçuense em 2021. O mesmo também pode ser dito em relação a quem deixa o poder, após a derrota no pleito de próximo passado.

Em tempos de pandemia (que em Foz impacta muito mais do que na grande maioria dos demais municípios do país), injustificáveis nomeações e exonerações para “ajustar” saldos/compromissos de campanha; prorrogações e ou renovações contratuais que poderiam ser feitas por meio de novas licitações (as quais resultariam em economia para o erário) e teste seletivo para contratar estagiários que nem se sabe se serão efetivamente necessários/convocados no ano que vem. Tudo isso acontecendo e a maior parte das entidades representativas da sociedade civil (ou todas elas, nem se sabe) aparentando, tal qual boa parcela da população, estar “… na praça, dando milho aos pombos…”, como cantado na conhecida música.

Assim caminhamos, melancolicamente, para um final de ano político, com uma altíssima conta para o contribuinte pagar por esse “Réveillon da Politicagem” local (pede-se não confundir Política com politicagem!).

Pequenas vitórias e grandes derrotas

Algumas conquistas, com a mobilização da sociedade iguaçuense, ocorreram, é verdade, como nos casos do cancelamento da luxuosa posse que o atual presidente da Câmara local, Beni Rodrigues (foto ao lado) em fim de mandato, queria fazer para o prefeito reeleito, Chico Brasileiro.

O edil não aguentou a pressão e cancelou a evento “nababesco” e, dessa forma, foram economizados quase R$ 60 Mil dos cofres públicos. Por sua vez, o Tribunal de Contas do Estado (TCE) confirmou que é ilegal o contrato de R$ 300 Mil que Beni gastaria com mídia. Mas o contribuinte ainda corre o risco de pagar uma conta milionária feita por políticos locais…

Custará mais de R$ 1,2 Milhão as nomeações sem concurso na Câmara

Somente no mês de janeiro, quando não há atividade parlamentar (em razão do recesso do Legislativo), as nomeações de assessores parlamentares para vereadores reeleitos e para os que foram eleitos pela primeira vez, poderão ultrapassar R$ 1,2 Milhão de gasto a mais com a folha de pagamento de assessores que forem nomeados por indicações dos edis que comporão a nova legislatura municipal. Tudo pago pelo erário, ou seja, por você, caro leitor de Foz do Iguaçu. E, pelo menos, uma nomeação já foi feita. Trata-se como bem sabem os leitores que acompanham o O IGUASSU, do Assessor Parlamentar nomeado por Beni Rodrigues para atuar, a partir do feriado de 1o de janeiro (em pleno recesso do Legislativo, repetimos…), no gabinete de Carol Dedonatti, ato este do atual presidente da Câmara, que abre precedente para que todos os eleitos em novembro para o Legislativo façam o mesmo.

Resta saber o que farão daqui por diante de entidades da sociedade civil de Foz do Iguaçu, e a própria população iguaçuense, para impedir o possível desperdício de R$ 1,2 Milão dos combalidos cofres públicos do município, os quais não possuem recursos para muitas demandas reprimidas que não podem ser atendidas em áreas como a Saúde, Educação e Assistência Social.



Some-se a tudo…

Acabaram-se as eleições, e obras públicas (feitas a “toque de caixa”, e mal feitas…), em meio as chuvas mais recentes, a exemplo do pleito de novembro, se vão levadas pelas águas que, junto, levam o dinheiro do contribuinte para o “ralo do desperdício” da incompetência administrativa. Agora o prefeito reeleito, Francisco “Chico” Brasileiro (foto ao lado) terá mais quatro anos para fazer o que não fez ou que fez mal. E ele não mais poderá colocar a responsabilidade dos problemas da cidade no antecessor dele…

Adiante, algumas das imagens (vídeo e fotos) que recebemos e que estão em circulação mas redes sociais, sobre os efeitos da mais recente chuva no asfalto e obras de drenagem feitos pelo atual gestor municipal, “bandeiras políticas” tão celebradas e destacadas na campanha dele em novembro.

VILA BORGES (VÍDEO):

ASFALTO “CASCA DE OVO” (DE CODORNA…)

Concluindo. A sorte dos iguaçuenses, é que os políticos locais só “trabalham” cerca de, no máximo, 12 horas, pois, no restante do tempo, a cidade, de economia e gente pujante, se recupera sozinha do estrago feito pelos que comandam o poder no município…

(Da Redação com O IGUASSU)