TERMINA NESTA SEXTA PRAZO PARA RENOVAÇÃO DE CONTRATOS DO FIES

Estudantes universitários que adquiriram empréstimos por meio do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) no segundo semestre de 2018 devem ficar atentos, pois o prazo para a renovação dos contratos acaba nesta sexta-feira, 23. Não haverá prorrogação, de acordo com o Ministério da Educação. Devem fazer o aditamento pelo sistema SisFies os estudantes que contrataram o financiamento até 31 de dezembro de 2017, destacou a pasta.

O prazo já foi estendido, pois originalmente seria encerrado em 16 de novembro. “Em virtude do feriado do dia 15 de novembro, decidimos dar mais prazo para que todos consigam concluir o processo de aditamento no sistema”, afirmou o presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), autarquia federal vinculada ao Ministério da Educação que gerencia o Fies, Silvio Pinheiro.

Os estudantes que aderiram ao Novo Fies e contrataram o financiamento em 2018 devem seguir o cronograma da Caixa Econômica Federal, que, conforme a Lei nº 13.530, de 7 de dezembro de 2017, é o agente operador de sistema. Os contratos do Fies precisam ser renovados todo semestre, lembrou o ministério. A pasta estima que cerca de 890 mil contratos devem ser renovados através do SisFies no segundo semestre de 2018.

O pedido de aditamento é inicialmente feito pelas instituições de ensino superior para depois as informações serem validadas pelos estudantes. Caso o aditamento tenha alguma alteração nas cláusulas contratuais, o estudante precisa levar a nova documentação ao Banco do Brasil ou à Caixa Econômica Federal para finalizar a renovação, explicou o ministério. Já nos aditamentos simplificados, a renovação é formalizada a partir da validação do estudante no sistema.

