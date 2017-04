TENTATIVA DE ROUBO A CARRO-FORTE CAUSA ACIDENTES E INTERDITA A BR-277, EM MORRETES

A tentativa de assalto a um carro-forte causou vários acidentes e a consequente interdição em dois pontos da rodovia BR-277, na região de Morretes, no litoral do Paraná, na noite desta segunda-feira (10).

Ficaram fechados por cerca de duas horas os quilômetros 60, no pedágio do sentido litoral, e o 30, no sentido Curitiba. Os carros prejudicados se enfileiraram nos acostamentos.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), bandidos abordaram o carro-forte no quilômetro 51 da rodovia, sentido Paranaguá, em carros adaptados com armas calibre .50 e blindados.

Dois veículos foram encontrados abandonados na Serra do Mar. Um deles explodiu, provavelmente porque os vigilantes do carro-forte atiraram e detonaram o explosivo. Ainda há uma outra bomba, intacta, dentro do veículo. O Esquadrão Antibombas da Polícia Militar (PM) foi acionado e, até as 22h desta segunda-feira, ainda estavam a caminho.