TEMPESTADE VIRA AVIÃO NO AEROPORTO DE MARINGÁ

Os fortes ventos que atingiram Maringá, no noroeste do Paraná, durante uma tempestade na tarde desta quinta-feira (18), viraram um avião de pequeno porte no aeroporto do município, de acordo com a Prefeitura.

As rajadas de vento chegaram a 90,7 km/h e a chuva acumulou o total 26 milímetros, de acordo com o Simepar. Ainda de acordo com o instituto, a velocidade do vento pode ser classificada como vendaval ou tempestade severa.

O avião, um monomotor de instrução, taxiava após o pouso quando foi atingido pelo vento. Instrutor e aluno que estavam na aeronave não ficaram feridos.

Ainda segundo a prefeitura, a unidade de emergência do aeroporto chegou ao local do acidente em 98 segundos. Um funcionário do aeroclube, que estava no hangar, correu para tentar desvirar a aeronave e acabou se ferindo na cabeça.

Ele foi atendido pelo Samu e encaminhado à Santa Casa de Maringá.

Tempestades no Paraná

De acordo com o último boletim divulgado pela Defesa Civil, chega a 3.359 o número de pessoas atingidas pelas chuvas no estado. O município mais afetado foi Londrina, no norte do estado, onde 2.300 pessoas foram afetadas pelas tempestades.

As fortes chuvas e ventos deixaram 98 pessoas desalojadas e 3 desabrigadas. Cerca de 250 casas foram atingidas e uma ficou destruída.

(Com Paraná Portal)