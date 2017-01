TEMER FIGUROU DUAS VEZES EM LISTA DE COTADOS AO SUPREMO

Michel Temer não imaginava que um dia estaria na posição oposta. Como deputado federal, chegou a aparecer duas vezes na lista de cotados para uma vaga no STF (Supremo Tribunal Federal) – função para a qual hoje, à frente da Presidência da República, busca um nome para indicar.

Nas duas oportunidades – uma no governo Fernando Henrique Cardoso (PSDB) e outra no de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) – houve sondagens de emissários do Palácio do Planalto, mas nunca chegou a ser realizado um convite formal para ele.

Segundo assessores e auxiliares do hoje presidente, Temer ficou à época desconfiado sobre a real motivação de ter sido incluído na relação de cotados, tanto na gestão tucana quanto na petista.

A primeira abordagem ocorreu em 1996, quando Temer, então deputado federal, era líder do PMDB e se preparava para disputar a presidência da Câmara dos Deputados.

O então presidente FHC buscava um substituto para o ministro Francisco Rezek, que se aposentaria do Supremo no ano seguinte.

Na época, emissários do tucano entraram em contato com pessoas próximas ao peemedebista para sondar sobre a disposição de ele eventualmente assumir o cargo de ministro.

O Planalto tentava um acordo na base aliada em torno de uma candidatura única para o comando da Câmara e, para o entorno do hoje presidente. O aceno tinha, portanto, o pano de fundo a tentativa de tirá-lo da disputa no Legislativo.

O convite formal não foi efetuado, o peemedebista acabou candidato e se elegeu presidente da Câmara dos Deputados.

Para a vaga de Francisco Rezek, foi nomeado Nelson Jobim, hoje filiado ao PMDB, e que também já ocupou cargos no Executivo.

SUBSTITUTO

A segunda sondagem ocorreu oito anos depois, no primeiro mandato de Lula, quando o governo buscava um substituto para Maurício Corrêa, ministro que se aposentou compulsoriamente aos 70 anos.

Temer era presidente nacional do PMDB, que – como de costume– ameaçava abandonar o governo petista em meio a uma crise política.

Na época, o Planalto deixou correr a versão de que Lula poderia indicar Temer para a Suprema Corte e mandou emissários para tratar do tema com pessoas próximas ao peemedebista.

A indicação do hoje presidente ao Supremo Tribunal Federal abriria espaço para que o ex-senador Maguito Vilela (PMDB-GO), mais próximo do Planalto, assumisse o comando do partido.

A proposta, no entanto, acabou não sendo levada adiante pelo governo, e Eros Grau, hoje já fora do Supremo, se tornou ministro.

DIGITAIS

A avaliação feita à época por assessores e aliados do peemedebista foi a de que a movimentação tinha as digitais do atual presidente do Senado Federal, Renan Calheiros (PMDB-AL), cuja relação com Michel Temer sempre passou por turbulências.

