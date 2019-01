TCU SE REUNIRÁ COM EQUIPE ECONÔMICA NESTA SEMANA PARA ALINHAR AGENDA

Encontro está agendado para 3ª

O presidente do TCU (Tribunal de Contas da União), José Mucio Monteiro, terá uma ampla reunião com o ministro Paulo Guedes (Economia), secretários e técnicos nesta 3ª feira (29.jan.2019), no Ministério da Economia.

A ideia é que governo e TCU trabalhem de maneira mais integrada. A aproximação, segundo Mucio, ajudaria a evitar contestações futuras do órgão de controle em pautas da equipe econômica, como editais de leilões e concessões.

Guedes tem a promessa de zerar o deficit público ainda neste ano por meio de uma agenda de privatizações, concessões e reformas. O rombo previsto para 2019 é de R$ 139 bilhões, 6º ano seguido de resultado negativo nas contas do governo central.

Na semana passada, o ministro disse em entrevista à Bloomberg que pretende arrecadar US$ 20 bilhões (mais de R$ 75 bilhões) em 2019 apenas com as privatizações.

O TCU diz estar preparado para criar uma secretaria especial para acompanhar esse processo. Aguarda, no entanto, uma definição mais clara de qual será a agenda proposta pelo novo governo.

De acordo com Mucio, que assumiu a presidência em dezembro, o TCU tem a intenção de mudar a percepção de que o órgão de controle é 1 “entrave” para os planos do governo ou contrário ao desenvolvimento do país.

O TCU também fará uma apresentação sobre governança aos integrantes do governo na reunião ministerial desta 3ª feira (29.jan). Nesta semana, o Conselho de Governo será coordenado pelo vice-presidente Hamilton Mourão.

Agenda cheia

Além de Guedes, o órgão receberá nesta semana o presidente do Banco do Brasil, Rubem Novaes, e o ministro Luiz Henrique Mandetta (Saúde).

Em 25 dias do novo governo, a área técnica do TCU já se reuniu com:

– Gustavo Henrique Canuto (Desenvolvimento Regional);

– Roberto Castello Branco (Petrobras);

– Pedro Guimarães (Caixa);

– Tarcísio Gomes de Freitas (Infraestrutura);

– Joaquim Levy (BNDES);

– Almirante Bento Albuquerque (Minas e Energia);

– General Santos Cruz (Secretaria de Governo).

Distribuição de processos

O órgão está reavaliando a distribuição de processos após as mudanças na Esplanada no governo Bolsonaro –com a junção e extinção de ministérios. Pela lista aprovada em 2018, por exemplo, os ministérios da Fazenda, do Planejamento e Indústria, Comércio Exterior e Serviços ficariam com diferentes ministros.

A expectativa é que a nova divisão esteja pronta em 2 semanas, para então ser submetida ao plenário. Até que as mudanças sejam concluídas, estará em vigor a divisão aprovada no ano passado.

Eis a divisão atual:

O sorteio dos setores são realizados a cada 2 anos. Mesmo com mudanças, os processos que já foram distribuídos permanecem com o atual relator.

A distribuição de alguns tipos de processos também mudará a partir deste ano. Atos pessoais, tomadas de contas especiais, denúncias e de acompanhamento de privatizações serão sorteadas entre os ministros, independente da área em que ele atue.

(Com Poder360)