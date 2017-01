TCE VAI ANALISAR EFICÁCIA DO GASTO PÚBLICO EM PENITENCIÁRIAS DO PARANÁ

Analistas e técnicos do Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR) foram nomeados para realizar uma auditoria operacional no sistema prisional do estado. Um dos objetivos da fiscalização é avaliar a eficácia do gasto público no setor. A equipe, formada por oito profissionais, foi nomeada na segunda-feira (23).

Ainda serão analisadas as instalações, a estrutura de pessoal, a gestão, o custo e, principalmente, a capacidade de ressocialização do sistema penitenciário.

Em 2016, o Paraná gastou R$ 720 milhões para manter uma população carcerária de 20 mil pessoas nos presídios do Estado – com custo médio de R$ 35 mil por preso ao ano.

Neste cálculo não estão inseridos os quase 10 mil presos que estão em delegacias. Os dados são do próprio TCE-PR.

Sobre a auditoria, o Departamento Penitenciário do Paraná (Depen) informou ao G1 nesta terça-feira (24) que existe uma equipe do Tribunal de Contas do Estado em contato permanente com a instituição e que todos os questionamentos feitos são respondidos.

Rebeliões e mortes em presídios do norte e nordeste do país expuseram a fragilidade do sistema penitenciário brasileiro.

No Paraná, em 2014, cinco presos foram mortos em um motim na Penitenciária de Cascavel, no este do estado.

Em 19 de janeiro deste ano, 28 presos fugiram da Penitenciária Estadual de Piraquara, na Região Metropolitana de Curitiba, após uma explosão que abriu um buraco no muro da unidade.

Até esta terça-feira, cinco fugitivos foram mortos em confronto com a polícia, e um foi recapturado. Outros quatro homens, suspeitos de participar da explosão do muro, foram presos.

Além de verificar a eficiência do gasto público, de acordo com o TCE-PR, a auditoria também deve impor medidas corretivas e, se necessário, responsabilizar gestores pelas irregularidades detectadas.

O prazo para conclusão do trabalho é de 60 dias, de acordo com o TCE-PR.

Revisão de processos

Trinta mil processos de presos no Paraná estão sendo revisados pela Justiça estadual. Serão examinados os processos de presos provisórios (10 mil), que são aqueles sem sentença condenatória, e processos relacionados a detentos que cumprem pena estipulada pelo Judiciário (20 mil).

O desembargador Ruy Muggiati, supervisor do Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário do Paraná do TJ-PR, explicou que a revisão tem o objetivo de verificar se algum detento tem direito à remição, livramento condicional ou progressão de pena, por exemplo.

Nota do Departamento de Penitenciário do Paraná

O Departamento Penitenciário do Paraná informa que já existe uma equipe do Tribunal de Contas do Estado em contato permanente com a instituição e que todos os questionamentos feitos até hoje foram devidamente respondidos – o que continuará acontecendo. O Depen está à disposição da equipe do TCE para fornecer todos os dados solicitados.

Com G1