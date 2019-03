TCE-PR MULTA EX-PREFEITO E SERVIDORES DE FOZ POR MÁ GESTÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL

As sanções somam R$ 13.784,28, ainda sem a devida correção monetária

Após comprovar a existência de irregularidades na gestão do Hospital Municipal Padre Germano Lauck pela Fundação Municipal de Saúde de Foz do Iguaçu e na contratação do laboratório Biocenter, entre 2013 e 2016, o Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR) decidiu aplicar 11 multas aos responsáveis pela administração do município à época. As sanções somam R$ 13.784,28, ainda sem a devida correção monetária.

O ex-prefeito Reni Pereira (gestão 2013-2016) e o ex-diretor presidente da fundação Jorge Yamakoshi receberam quatro multas individualmente, que somam R$ 5.078,42 cada. Já a ex-secretária municipal de Saúde Lettice Canete de Lima foi penalizada duas vezes, no valor total de R$ 2.901,96. Por fim, o presidente da Comissão de Licitação à época, Alexei da Costa Santos, foi multado em R$ 725,48.

As multas estão previstas no artigo 87, incisos III e IV, da Lei Orgânica do TCE-PR (Lei Complementar Estadual nº 113/2005). Os valores de todas as sanções devem ser atualizados quando do trânsito em julgado da decisão.

(Com Portal da Cidade)