TAXISTA DE FOZ DO IGUAÇU É ASSALTADO DUAS VEZES EM 15 DIAS

Um taxista de Foz do Iguaçu foi assaltado na manhã desta quarta-feira (25). Esse é o segundo assalto que ele sofre em 15 dias.

De acordo com o motorista, tudo aconteceu por volta das 7h30. O homem, que não quer ser identificado, levava turistas ao Paraguai quando um bandido armado bateu no vidro. O ladrão roubou cerca de R$ 1,6 mil em dinheiro e outros pertences do motorista e dos passageiros.

Tudo aconteceu na BR-277, na fila de entrada da Ponte Internacional da Amizade. A ousadia do bandido foi tanta, que ele nem se intimidou com o posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF), que fica a 20 metros de onde o assalto ocorreu.

O detalhe dessa história é que o primeiro crime aconteceu no mesmo lugar. Indignado com a situação, o taxista questiona a segurança da Fronteira. Ele diz que sente medo de trabalhar devido aos constantes assaltos que ocorrem na cidade.

Recentemente, a Polícia Civil prendeu uma quadrilha suspeita de cometer a série de roubos. Os suspeitos, no entanto, acabaram soltos pois a prisão não foi em flagrante. A líder do grupo seria uma adolescente, que não foi apreendido até hoje. O Sindtaxi, entidade que representa a categoria, afirma que ocorreram 20 assaltos contra os trabalhadores só no ano passado.

