TABELINHA TOLEDANA

Por Caio Gottlieb

Sucedendo ao cascavelense Alci Rotta Junior, o advogado e empresário Flavio Furlan assumiu o comando da Coordenadoria das Associações Comerciais e Empresariais do Oeste do Paraná.

Substituindo o iguaçuense Danilo Vendruscolo, o industrial Rainer Zielasko está agora à frente dos destinos do Programa Oeste em Desenvolvimento.

Enquanto a Caciopar alinha e defende as pautas de interesse comum das 46 associações comerciais que a integram e que somam juntas mais de 15 mil empresas de pequeno, médio e grande porte, o POD, por sua vez, é composto por mais de 60 organizações da sociedade civil e do poder público reunidas para trabalhar na formulação de ações estratégicas de apoio ao crescimento econômico e na busca de soluções para as necessidades regionais de infraestrutura e logística.

Uma coincidência histórica, aliás, marcará os mandatos de Furlan e Zielasko: ambos são de Toledo.

