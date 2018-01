SUSPEITO DE ENVOLVIMENTO EM MEGA-ASSALTO NO PARAGUAI É PRESO EM MEDIANEIRA

Assalto aconteceu em abril, e o alvo foi uma transportadora de valores de Ciudad del Este.

Um dos suspeitos de envolvimento no assalto milionário da Prosegur, em abril deste ano, foi preso em Medianeira, no oeste do Paraná, na sexta-feira (29). Ele foi levado para a Penitenciária Estadual I de Foz do Iguaçu, também na região oeste. O local é de segurança máxima.

À época, segundo a Polícia Nacional do Paraguai, os criminosos usaram explosivos para arrombar o cofre da empresa, de onde levaram cerca de US$ 11,7 milhões, e trocaram tiros com vigilantes. A ação durou aproximadamente três horas e três suspeitos morreram baleados.

Claudinei Boeira Santos, tinha vários mandados em aberto, como homicídio qualificado, formação de quadrilha, roubo e falsificação de documento público. A polícia suspeita que ele tenha envolvimento com uma facção criminosa.

As polícias brasileira e paraguaia continuam investigando o mega-assalto.

(Com G1)