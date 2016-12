SUSPEITO DE ENVOLVIMENTO EM ATENTADO É SOLTO EM BERLIM

Investigadores descartam que tunisiano, detido um dia antes, seja o possível contato de Anis Amri, principal suspeito pelo ataque a uma feira de Natal da capital alemã.

Um tunisiano de 40 anos que havia sido detido em Berlim por suspeita de envolvimento no atentado ao mercado natalino foi solto nesta quinta-feira (29/12), apenas um dia depois da detenção.

De acordo com a Procuradoria Federal da Alemanha, as investigações revelaram que o homem não é o possível contato do também tunisiano Anis Amri, principal suspeito pelo atentado. O número do detido estava gravado no celular de Amri, o qual foi encontrado no local do ataque.

A procuradoria confirmou também a veracidade do vídeo no qual Amri jura lealdade ao grupo terrorista “Estado Islâmico”. Segundo os investigadores, é realmente Amri quem aparece nas imagens. O vídeo foi divulgado pela agência Amaq, ligada aos jihadistas, logo depois de Amri ser morto num tiroteio com policiais italianos, na sexta-feira passada.

As investigações revelaram ainda que antes de chegar à Itália, Amri passou pela Holanda e pela França. Além disso, tanto um policial italiano quanto o motorista polonês foram alvejados com tiros de uma pistola de calibre 22. A perícia ainda analisa se a arma usada nas duas ocasiões é a mesma que estava com Amri.

O atentado ao mercado de Natal na praça Breitscheidplatz, no bairro de Charlottenburg, deixou 12 mortos e mais de 50 feridos no dia 19 de dezembro. Amri foi morto pela polícia italiana na cidade de Sesto San Giovanni, nos arredores de Milão, quatro dias depois.

