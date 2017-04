SUSPEITO DE ASSALTO A ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE MORRE EM CONFRONTO, DIZ POLÍCIA

Um suspeito de assaltar um escritório de contabilidade no Centro de Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná, morreu após uma troca de tiros na manhã desta sexta-feira (7), afirma a Polícia Militar. A ação dos ladrões foi registrada por câmeras de monitoramento.

As imagens mostram quando quatro homens chegam ao estabelecimento, na Avenida Jorge Schimmelpfeng, antes das 7h. Eles passam de carro em frente à empresa e logo chega a primeira funcionária, que abre a porta. O grupo volta e estaciona o carro.

Em seguida aparece o segundo funcionário, que ainda conversa com um dos assaltantes. Um deles usa uma blusa com capuz. Às 7h11, o homem entra e rende os funcionários. Em poucos minutos, eles saem empurrando o cofre, que é colocado no carro.

O dono do escritório, que prefere não se identificar, disse que os ladrões ameaçaram as vítimas o tempo todo.

Assim que o grupo deixou o local, a polícia foi informada do assalto. Os policiais localizaram o veículo e perseguiram os suspeitos. No Jardim Panorama, houve uma troca de tiros, segundo os policiais.

No confronto, um dos suspeitos foi ferido e morreu a caminho do hospital. O outro preso. Conforme a polícia, eles estavam armados com duas pistolas. Outros dois haviam fugido antes da troca de tiros.

O automóvel usado na ação era roubado e estava com placas clonadas.

