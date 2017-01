SUPLENTES DE VEREADORES PRESOS EM FOZ DEVEM ASSUMIR EM FEVEREIRO

Os suplentes dos cinco vereadores presos de Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná, devem assumir os cargos no legislativo na primeira sessão ordinária de fevereiro, marcada para o dia 2. A data foi anunciada nesta sexta-feira (20) pelo presidente interino da Câmara, Rogério Quadros, após uma reunião com alguns dos substitutos.

Participaram do encontro Rosane Bonho (PP), suplente do vereador Luiz Queiroga, Marco Jancke (PTN), suplente de Darci Siqueira “DRM”, Luiz Brito (PEN), suplente de Rudinei de Moura, e Adenildo Rodrigues (PTN), o Kako, suplente de Anice Gazzaoui, a única que por enquanto protocolou o pedido de licença do cargo.

Os demais ainda estão analisando com os advogados se também se licenciam temporariamente da função. Se o pedido for apresentado e se aceito pelo jurídico da Câmara, os respectivos suplentes serão convocados.

De acordo com o regimento interno, os paralmentares podem perder o cargo, entre outros motivos, em caso de condenação, faltas não justificadas ou mesmo se ultrapassarem o limite de cinco ausências nas sessões, mesmo com justificativa. Inicialmente, a análise cabe à assessoria jurídica da Casa.

Apenas Anderson de Andrade (PCS), suplente de Edílio Dall’Agnol, não participou do encontro. De acordo com a assessoria de imprensa da Câmara Municipal, ele não foi localizado.

Os cinco parlamentares reeleitos e outros sete foram presos no dia 15 de dezembro de 2016 – um dia após a diplomação -, durante a 5ª fase da Operação Pecúlio, que investiga a prática de crimes contra a administração pública na Prefeitura de Foz do Iguaçu. A operação foi deflagrada pela Polícia Federal.

Eles tomaram posse na quarta-feira (18) após determinação judicial. Legalmente, passariam a receber o subsídio de pouco mais de R$ 9 mil. No entanto, uma determinação do Tribunal de Contas do Paraná (TCE-PR), com base em uma decisão de 2012, estabelece, que vereador preso, em qualquer caso, não pode receber salário. Em caso de desobediência, a Câmara terá que devolver o dinheiro e pagar multa de cerca de R$ 2,85 mil por pagamento irregular.

Uma portaria reforçando a decisão do tribunal foi direcionada aos 399 municípios do Paraná. Na fundamentação do acórdão nº 2376/12, o tribunal afirma que se trata da aplicação do princípio da legalidade e que na “impossibilidade de o vereador desempenhar suas funções por força de decisão judicial, caracteriza impedimento temporário para o exercício do mandato, impondo suspensão de seu subsídio mensal”.

Na região, além de Foz do Iguaçu, a situação se repete em Quedas do Iguaçu, Verê e Itaipulândia.

Investigações

Segundo o Ministério Público Federal (MPF), o grupo é investigado por suspeitas de receber uma espécie de “mensalinho” em troca de apoio político para projetos de interesse do Executivo. O MPF apura ainda denúncias de indicação de nomes de familiares dos parlamentares para cargos na prefeitura e em empresas terceirizadas.

Outro esquema seria o de recebimento de propina para privilegiar o pagamento de empresas com contratos com a administração local envolvendo o então presidente da Câmara, Fernando Duso (PT).

Os advogados dos suspeitos negam as acusações. A maioria diz que foram feitas em delações premiadas sem provas.

Operação Pecúlio

As investigações da PF que levaram à deflagração da Operação Pecúlio, no dia 19 de abril de 2016, indicam um esquema de corrupção na Prefeitura de Foz do Iguaçu envolvendo fraudes em licitações para a contratação de obras e de serviços na área da saúde.

De acordo com o MPF, a organização criminosa era comandada pelo prefeito afastado Reni Pereira (PSB), que chegou a cumprir prisão domiciliar por 106 dias. Doze presos preventivamente deixaram a prisão depois de assinarem acordos de delação premiada. Além de empresários e do prefeito, foram presos secretários, diretores e servidores de carreira.

No total, três dos 85 réus da ação penal que resultou da operação permanecem presos. Eles respondem, entre outros, pelos crimes de peculato, corrupção passiva, corrupção ativa, organização criminosa e fraude em licitações.

Com G1