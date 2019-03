SUPERINTENDENTE DA PF DO PARANÁ ESPERA TER ATÉ 50 SERVIDORES ATUANDO EXCLUSIVAMENTE NA LAVA JATO EM 2019

Luciano Flores disse ao G1 que investigações podem gerar uma fase por mês em 2019. A operação completa cinco anos desde a deflagração da primeira fase, em 17 de março de 2014

O superintendente Regional de Polícia Federal (PF) no Paraná, Luciano Flores de Lima, disse em entrevista ao G1 que espera chegar, em 2019, a 50 profissionais trabalhando exclusivamente na Operação Lava Jato. O ano começou com apenas três equipes, e o objetivo é chegar a até dez.

“Se nós conseguirmos atingir esse objetivo, de pessoas que têm perfil para isso, de formar entre oito a dez equipes policiais, nós chegaríamos a um número de 50 profissionais dedicados exclusivamente à Lava Jato em Curitiba”, disse ele. “Esse seria um número ideal para que a gente pudesse dar vazão às nossas necessidades.”

Neste domingo (17), a Lava Jato completa cinco anos desde a deflagração da primeira fase, em uma segunda-feira de 2014. Desde então, já foram outras 59 etapas, 49 sentenças e mais de 150 condenados.

Flores falou sobre a necessidade de realização de concursos públicos para a contratação de policiais e de agentes administrativos para atender à demanda da PF. Ele disse acreditar que o ministro da Justiça e da Segurança Pública, Sérgio Moro, que atuou por mais de quatros anos como juiz da operação, tem conhecimento das carências da corporação.

O superintendente também avalia como positivas as mudanças ocorridas na equipe, que teve membros promovidos para o primeiro escalão da PF em Brasília.

“Eu vejo com bons olhos essa substituição de chefias aqui do estado do Paraná, uma vez que aqueles que estavam à frente da Lava Jato, hoje estão à frente da Polícia Federal. E os que os substituíram já têm experiência e afinidade com a matéria”.

O G1 entrou em contato com o Ministério da Justiça e Segurança Pública para saber se há previsão de realização de concurso público para contratação de policiais e agentes administrativos e aguarda retorno.

Confira a entrevista abaixo:

G1 – O senhor já disse que a Lava Jato está longe do fim. É certa a informação de que, em 2019, a operação no Paraná vai ter pelo menos uma fase por mês?

Luciano Flores de Lima – É o que a gente projeta, é o material que a gente tem, mas não depende só da gente. Depende do Ministério Público Federal e especialmente da Justiça Federal, onde há apenas um juiz, como sempre, decidindo em primeira instância todos os nossos pedidos, todos os pedidos do Ministério Público Federal.

Então, a gente espera que os pedidos continuem tendo a vazão que estavam tendo. A gente sabe que é natural que quem está chegando agora, para tomar conhecimento de uma investigação desse tamanho, pode necessitar de tempo para analisar todos os pedidos. A gente sabe que, por delimitações humanas, até o juiz conseguir tomar ciência de tudo pode demorar um pouquinho.

“Mas, em termos de pedido por parte da Polícia Federal e do Ministério Público Federal, a gente tem condições de fazer, pelo menos, uma fase por mês durante o ano de 2019.”

G1 – Essas fases estão relacionadas à Petrobras ou são desdobramentos, em outros órgãos, como o que ocorreu em relação à Operação Integração, que investiga irregularidades na concessão de pedágios no Paraná?

Luciano Flores de Lima – Vai ter novas frentes que decorrem necessariamente do esquema de corrupção da Petrobras.

Mas, a exemplo dos casos dos pedágios do Paraná e de outros casos que foram encaminhados para São Paulo, Distrito Federal e Rio de Janeiro, são novas frentes decorrentes da Lava Jato, mas que vão afetar setores que poderiam estar passando ilesos, apesar de terem cometido graves crimes de corrupção ou de lavagem de dinheiro.

G1 – As investigações surgiram a partir da Lava Jato?

Luciano Flores de Lima – Da análise das provas, dos materiais apreendidos.

G1 – Da delação da Odebrecht?

Luciano Flores de Lima – Nós ainda estamos minerando o Sistema Drousys [sistema eletrônico usado pelo departamento de propinas da Odebrecht], que existe uma grande quantidade de informações que os nossos peritos conseguiram reconstituir o sistema e, portanto, está sendo analisado muito material que poderá dar objeto às novas frentes de investigação.

Nós temos milhares de mídias esperando análise. Por isso, nós estamos investindo em equipamentos de estruturação de dados, armazenagem de dados e processamento de dados, mais modernos, mais rápidos, para que a gente possa poder agregar ainda mais rapidez e corpo às investigações que já estão em andamento e as que vão surgir.

G1 – Há uma lista de cinco profissionais que deixaram a PF de Curitiba neste ano, quatro rumo a Brasília e um para o Governo do Paraná. Qual o impacto dessas mudanças na Lava Jato?

Luciano Flores de Lima – Pode ser, inclusive, positivo. Porque eles saíram justamente para desempenhar uma função de direção central da Polícia Federal em Brasília, de cujo apoio a Lava Jato em Curitiba depende muito. A Lava Jato sem o apoio de Brasília, da direção geral, não consegue trazer policiais do Brasil todo para dar continuidade às investigações.

No Paraná, já existem diversas outras investigações em andamento que serão inclusive deflagradas durante neste ano, que não têm nada a ver com a Lava Jato. Mas nem por isso vão deixar de ter a atenção devida da administração regional do estado.

“Então, a gente não tem como tirar mais policiais de outras investigações aqui do Paraná, para a Lava Jato. Nós já estamos trabalhando num limite, ou podemos dizer de um volume morto, de onde possam ser tirado mais policiais para a Lava Jato. A gente depende da direção geral.”

Em contrapartida, os que entraram aqui para substituir esses administradores, digamos assim, esses coordenadores da Lava Jato, já têm experiência vasta em crimes financeiros inclusive na própria Lava Jato.

A exemplo de mim, que participei desde a primeira fase da Lava Jato, depois tive um período de afastamento para outras funções em outros estados, a exemplo do doutor Ricardo Hiroshi, que substituiu o doutor Igor Romário de Paula, na Delegacia Regional de Combate ao Crime Organizado, que é o coordenador da Lava Jato na Polícia Federal do Paraná.

O doutor Ricardo Hiroshi tem uma vasta experiência em investigações não só de crimes financeiros, como na própria Lava Jato, já tendo atuado em diversos casos da Lava Jato em Brasília e em São Paulo.

O doutor Sérgio Busato substituiu o doutor Roberval [Re Vicalci]. E o doutor Sérgio vem também com uma grande experiência na área de investigações. Era o delegado Regional de Combate ao Crime Organizado no Rio de Janeiro e, antes disso, era o delegado Regional de Combate ao Crime Organizado no Rio Grande do Sul. Também atuou na primeira fase da Lava Jato e em outras fases também aqui de Curitiba. Então, já tem muita afinidade com a matéria.

Os peritos aqui, que estão no Paraná, já têm conhecimento da matéria e continuam aqui, com exceção de alguns que foram para Brasília. E a equipe que permaneceu e está substituindo também tem as mesmas condições de dar continuidade ao trabalho.

O delegado Hayashi, que estava à frente da Delegacia de Combate à Corrupção, foi substituído pelo delegado Christian Wurster, que tem também uma vasta experiência na área de investigação de crime organizado, já foi delegado Regional de Combate ao Crime Organizado no estado do Espírito Santo, no Rio Grande do Norte e já foi chefe do Núcleo de Inteligência do Estado de Santa Catarina, na PF.

Já tem várias investigações de crimes financeiros no seu currículo, que [ele] conduziu. E também já estava há um bom tempo conduzindo investigações no âmbito da lava jato. Tanto que as últimas fases que foram deflagradas – os inquéritos policiais já estavam sendo trabalhados por ele junto com outros colegas que estão aqui recrutados para trabalhar na Lava Jato.

“Eu vejo com bons olhos essa substituição de chefias aqui do estado do Paraná, uma vez que aqueles que estavam à frente da Lava Jato, hoje estão à frente da Polícia Federal. E os que os substituíram já têm experiência e afinidade com a matéria.”

G1 – Tem também alguns nomes que já não estavam mais na Lava Jato, que hoje estão em Brasília, mas que atuaram fortemente na Operação, como Érika Marena, Márcio Anselmo, Eduardo Mauat. Isso é positivo também?

Luciano Flores de Lima – A exemplo da Érika, que hoje está à frente do Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional [DRCI] do Ministério da Justiça, é um braço muito importante para a Lava Jato, uma vez que já se tornou uma operação internacional e um dos grandes objetivos de uma investigação contra o crime organizado sempre é descapitalizar os investigados, para que eles, ao mesmo tempo em que perdem poder econômico, perdem patrimônio. Eles acabam perdendo o poder que eles tinham de continuar praticando crimes financeiros.

Para nós, da PF, é fundamental bloquear os bens da quadrilha, repatriar os bens que estão em outros países. Inclusive, para ressarcir os cofres públicos, as empresas públicas, a exemplo da Petrobras, que foi severamente prejudicada pelo esquema de corrupção. E também para reverter em prol da sociedade, que é o que a gente espera sempre, que a sociedade tenha uma qualidade de vida melhor, a partir do momento em que os serviços públicos, que dependem de recursos públicos, possam ser melhores administrados e recebem mais recursos do desvio que vinha acontecendo.

G1 – Em 2017, a PF deixou de ter delegados dedicados exclusivamente à Lava Jato. Atualmente, tem uma equipe focada só na operação?

Luciano Flores de Lima – Sim, exatamente. Não só delegados, como uma equipe toda com agentes, escrivães, peritos e papiloscopistas.

Todos os cargos, portanto, da Polícia Federal, estão disponíveis no âmbito da Delegacia Regional de Combate ao Crime Organizado, sob a chefia do doutor Ricardo Hiroshi e do doutor Christian Wurster, dedicados exclusivamente para a Lava Jato.

G1 – Quando essa equipe voltou a atuar exclusivamente na operação?

Luciano Flores de Lima – Aos poucos, houve uma especialização de casos, e foram sendo divididos os inquéritos em andamento, entre aqueles que fazem parte da Lava Jato e os outros que fazem parte de outras investigações. Alguns delegados ficaram com suas equipes destinadas à Lava Jato e outros à outras investigações.

O que está acontecendo agora é recrutamento de agentes, escrivães de outros estados para se dedicarem exclusivamente ao caso da Lava Jato, para aumentar o número de equipes que hoje estão disponíveis para a Lava Jato.

G1 – Qual o número de equipes, de profissionais, que estão dedicados exclusivamente à Lava Jato hoje, no Paraná?

Luciano Flores de Lima – Vamos falar que hoje, no início do ano, a Lava Jato começou com três equipes – me refiro a três delegados, três escrivães –, e a gente quer chegar nos próximos meses com oito equipes completas, de policiais de todos os cargos, analisando material apreendido. A equipe pode variar de quatro a seis policiais, incluindo delegado, escrivães, agentes e peritos.

Então, se nós conseguirmos atingir esse objetivo, de pessoas que têm perfil para isso, de formar entre oito a dez equipes policiais, nós chegaríamos a um número de 50 profissionais dedicados exclusivamente à Lava Jato em Curitiba.

Esse seria um número ideal para que a gente pudesse dar vazão às nossas necessidades.

G1 – No fim do ano passado, o delegado Filipe Pace se manifestou no sistema eletrônico da Justiça do Paraná sobre a demora na conclusão de um inquérito decorrente da delação de Antonio Palocci. A justificativa, segundo o delegado, foi a falta de escrivão de Polícia Federal desde agosto do ano passado. Ele mencionava vários pedidos de servidores não atendidos. Isso já está sanado ou ainda é um problema?

Luciano Flores de Lima – Está sanado, não só com escrivães que vieram em missão, para passar um tempo aqui, como neste momento em que a gente está removendo quatro escrivães para Curitiba, para suprir essa necessidade que havia naquele momento.

G1 – Como a PF avalia a atual posição de Sérgio Moro, como ministro da Justiça e da Segurança Pública, que já atuou na Lava Jato quando era juiz federal?

Luciano Flores de Lima – É muito positivo, porque é alguém que tem conhecimento profundo sobre a Operação Lava Jato. Não só sobre ela, mas sobre várias operações da Polícia Federal que já passaram por ele, inclusive de combate ao tráfico internacional de entorpecentes, entre outras matérias.

“E, assim, a gente da Polícia Federal está confiante de que ele [Moro] tem conhecimento das carências, inclusive de novos policiais, de efetivo que a Polícia Federal possui no momento e que só pode ser suprida por meio de concursos públicos, tanto para polícias quanto para servidores administrativos que podem executar diversas tarefas administrativas que hoje, em todo o Brasil, ainda são executadas por policiais federais, em razão da falta de servidores administrativos para realizá-las.”

Seria um grande avanço se, além de concurso para policiais federais, fosse aberto concurso para servidores administrativos da Polícia Federal e, assim, liberar os policiais que estão executando tarefas administrativas, para que passem a efetuar tarefas investigatórias.

G1 – Aproveitando o gancho dos policiais que estão fora de sua função, a permanência do ex-presidente Lula na superintendência da PF em Curitiba, afeta o número de equipes dedicadas à Lava Jato? Qual a posição da PF sobre a permanência dele no local? Há expectativa de que ele permaneça aí, um pedido para que seja transferido?

Luciano Flores de Lima – A gente tem conhecimento de que há um pedido da própria defesa do Lula para que ele seja transferido para um estabelecimento São Paulo. E isso está pendente de análise judicial em razão das circunstâncias que o caso requer de análise.

São várias circunstâncias que são submetidas para análise da Justiça e que necessitam de levantamento de informações, de disponibilidade de vagas, de local adequado.

Nós, da PF, entendemos que é necessário que um ex-presidente da República esteja num local adequado, seja dentro da Polícia Federal ou em um estabelecimento do Sistema Penitenciário, com os demais presos. Porém, ele deve estar sempre isolado de outros criminosos que possam, de alguma forma, ter contato e gerar eventuais problemas.

A gente tem conhecimento que, apesar de a PF não ser especializada na custódia de presos, ela cumpre uma tarefa de ordem do Poder Judiciário por um período temporário. E a gente espera que, no momento em que o Poder Judiciário considerar adequado, ele seja transferido, sim, para um outro local para onde existam pessoas, como agentes penitenciários especializados na custódia de presos e também num local adequado onde ele possa cumprir a pena a que foi condenado.

G1 – Como o delegado vê esses cinco anos de Operação Lava Jato? O que mudou, o que evoluiu dentro da PF?

Luciano Flores de Lima – Esses cinco anos levaram a Polícia Federal a especializar ainda parte dos policiais federais na investigação de crimes financeiros e adquirir equipamentos de inteligência e metodologias de investigação que pudessem corresponder à tecnologia utilizada pelos criminosos tanto para praticar crimes quanto para sua comunicação.

Estamos ainda adquirindo equipamentos que deverão ser colocados em funcionamento em breve e, com isso, partir para uma nova etapa de análise de materiais apreendidos e de sistema de interpretação de dados, com auxílio, inclusive, de inteligência artificial em prol da manipulação humana.

Com isso, a gente pode ganhar tempo, otimizar investigações e fazer muito mais com o mesmo número de policiais hoje disponível.

G1 – Já se passaram cinco anos. Com o material que existe hoje para análise, tem uma previsão de quando tempo a Lava Jato ainda vai durar? Já foram 60 fases… vai longe?

Luciano Flores de Lima – A única certeza que a gente tem é que ainda vai longe e, justamente por existir muito material aguardando análise e vários acordos de colaboração premiada em andamento, é impossível prever quantas fases ainda teremos pela frente.

“Mas, se depender do material e das colaborações premiadas, estamos longe do fim.”

G1 – Quando o senhor participou lá atrás, da primeira fase, achou que iria tão longe?

Luciano Flores de Lima – Ninguém imaginava que a Lava Jato se tornaria uma das maiores senão a maior investigação de combate à corrupção da história da humanidade, não só do Brasil, e não imaginávamos também que ela teria um grande sucesso em decorrência do apoio da opinião pública e da sociedade brasileira e nisso precisamos reconhecer o papel da imprensa, que de uma forma muito digna transparente e imparcial conseguiu demonstrar as provas existentes nos processos, os quais tiveram a publicidade concedida pelo Poder Judiciário.

Nisso a Lava Jato se destaca e muito da operação Mãos Limpas, que não teve imparcialidade da imprensa e a publicidade das provas dos processos, acabou por não ter o mesmo sucesso e enfrentamento do crime organizado com a eficiência que a Lava Jato teve e está tendo aqui no Brasil.

G1 – Uma avaliação da operação, para o senhor, seria então o sucesso?

Luciano Flores de Lima – Sucesso! Sucesso internacional, na verdade. Toda semana, todo mês, a gente recebe policiais e demais autoridades que vem visitar e entender como foi possível fazer tanto com tão poucos policiais investigando.

A Lava jato está em 45 países para os quais a gente pede informações sobre os investigados e já recebemos pedidos de informações de 36 países. Não se tem na história uma operação que gerou tanta repercussão internacional em interesse dos outros países em estabelecerem investigações semelhantes à Lava Jato.

