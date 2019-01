SUPER MUFFATO REALIZA LIQUIDAÇÃO ANUAL COM ATÉ 70% DE DESCONTOS ANUAL ACONTECE DE 3 A 5 DE JANEIRO EM TODAS AS LOJAS DE FOZ DO IGUAÇU

Nada como começar um novo ano economizando nas compras de supermercado. Pensando em contribuir para aliviar o orçamento de seus clientes, o Super Muffato realiza, de 3 a 5 de janeiro, a tradicional liquidação anual, com descontos que variam de 10% a 70%

“São centenas de produtos em alimentos, bebidas, utilidades domésticas, materiais de limpeza, perfumaria e eletros com preços muito agressivos para que nossos clientes comprem mais por menos”, informa o gerente comercial do Grupo Muffato, Adilson Corrêa.

Segundo Corrêa, a expectativa é um crescimento nas vendas de 15% com relação à promoção feita em janeiro do ano passado. “Para atingir esse percentual nossa principal aposta está nos eletroeletrônicos e em itens do bazar. As ofertas de smartphone, TV, aspirador, máquina de lavar, presentes e pneus estão arrasadoras”, comenta.

Além dos descontos, há ainda a facilidade de pagamento. Todo o setor de eletroeletrônicos pode ser parcelado sem juros em até 15 vezes no cartão Super Muffato e no setor de bazar em até 10 vezes em qualquer cartão de crédito.

A liquidação acontece em todas as lojas do Super Muffato localizadas no Paraná e interior de São Paulo. Os endereços e horários de atendimento das participantes da promoção podem ser conferidos no site www.supermuffato.com.br/lojas-fisicas.

(Com Portal da Cidade)