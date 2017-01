SUCESSÃO NA CÂMARA E NO SENADO AFETARÁ MINISTÉRIOS E BASE DE TEMER

MINISTÉRIOS

ATUAL: Ricardo Barros (PP-PR)

COTADO: Aguinaldo Ribeiro (PP-PB)

2) Trabalho

Na tentativa de evitar a candidatura de Jovair Arantes (PTB-GO) à presidência da Câmara, o governo federal avalia oferecer ao deputado federal o Trabalho, atualmente sob o comando de Ronaldo Nogueira (RS), também do PTB, e que tem sofrido críticas por partes de auxiliares e assessores presidenciais. Jovair diz que sua candidatura é para valer e que não está negociando cargo com o Planalto

ATUAL: Ronaldo Nogueira (PTB-RS)

COTADO: Jovair Arantes (PTB-GO)

3) Meio Ambiente

Com a decisão do comando nacional do PV de se manter independente do governo Michel Temer, apesar da bancada na Câmara dos Deputados manter a fidelidade ao governo federal, o Palácio do Planalto estuda entregar a pasta a outro partido da base aliada, como PR ou PSB

ATUAL: José Sarney Filho (PV-MA)

COTADOS: PR e PSB

4) Planejamento

A equipe econômica defende que o ministro interino Dyogo Oliveira se torne efetivo, mas a definição dependerá do apoio do senador Romero Jucá (PMDB-RR), ex-ministro da pasta e líder do governo no Senado Federal. Caso a disputa pela liderança do PMDB se intensifique, é avaliada a possibilidade de acomodar Raimundo Lira (PB) ou Eduardo Braga (AM) na pasta, abrindo espaço para Renan Calheiros (AL) assumir a posição

ATUAL: Dyogo Oliveira

COTADOS: Dyogo Oliveira, Raimundo Lira (PMDB-PB) e Eduardo Braga (PMDB-AM)

E O PT?

Extremamente enfraquecido após o impeachment e as derrotas acachapantes nas eleições municipais, está disposto a passar por cima do discurso de “golpe” para apoiar aliados de Michel Temer tanto na Câmara quanto no Senado. Sem milhares de cargos pelo país, querem garantir vagas na Mesa Diretora e não querem se distanciar do centro de decisões das duas Casas

