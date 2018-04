STJ ENCAMINHA CASO DE BETO RICHA PARA A JUSTIÇA FEDERAL DO PARANÁ

Ex-governador perdeu o foro priviligiado ao deixar o cargo para concorrer a uma vaga no Senado.

O ministro Herman Benjamin, do STJ (Superior Tribunal de Justiça), encaminhou nesta quinta-feira (12) um processo contra o ex-governador do Paraná Beto Richa (PSDB) para a primeira instância da Justiça Federal do Paraná. Richa é um dos governadores que deixaram o cargo na última sexta-feira (6) para concorrer nas eleições deste ano -o tucano disputará uma cadeira no Senado.

O ex-governador é investigado por um suposto uso irregular de verbas conveniadas com a União quando era prefeito de Curitiba (entre 2004 e 2010).

Caso os fatos tenham relação com aqueles investigados pela Operação Lava Jato, o processo será distribuído, por dependência, ao juiz Sergio Moro. Caso não tenha ligação com a Lava Jato, será distribuído por sorteio entre as demais varas federais criminais.

A decisão do ministro difere daquela dada pela pela ministra Nancy Andrighi, também do STJ (Superior Tribunal de Justiça), com relação às investigações em relação ao ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin (PSDB).

Na quarta (11), Andrighi, que é relatora do inquérito que investiga o paulista, decidiu enviar a investigação para a Justiça Eleitoral de São Paulo.

(Com Agências)