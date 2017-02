STJ CONCEDE HABEAS CORPUS PARA VEREADORA DE FOZ PRESA NA PECÚLIO

O ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça (STJ),emitiu o alvará de soltura da vereadora afastada de Foz do Iguaçu, Anice Gazzaoui (PTN), presa no dia 15 de dezembro na 5ª fase da Operação Pecúlio, da Polícia Federal, que investiga a prática de crimes contra a administração pública local.

Ela e outros onze parlamentares foram presos por suspeitas de receber propina e de fazer indicações de nomes para cargos na prefeitura e em empresas contratadas pela administração municipal. O grupo figura agora como réu na ação penal movida pela Justiça Federal.

Por ter diploma de curso superior, Anice Gazzaoui (PTN) está presa no 14° Batalhão da Polícia Militar.

Segundo a defesa de Anice, que apresentou o pedido de habeas corpus, questionou-se a legitimidade da prisão, pois para o advogado Elias Mattar Assad não há provas que comprovem que a vereadora recebeu mensalinho. “O relatório da Polícia Federal a isentou de qualquer culpa, ou seja, ela não participou do esquema do mensalinho, não teve culpa. Acredito que ela será absolvida”, diz.

Ainda segundo a defesa, a parlamentar responderá ao processo em liberdade, não precisará pagar fiança e também não precisará usar tornozeleira eletrônica. Anice deve entregar o passaporte à Justiça e não poderá assumir a vaga que tem direito na Câmara de Vereadores enquanto o processo não for julgado.

O advogado da parlamentar afirma também que foi a própria defesa quem informou que a vereadora já havia pedido o afastamento de cargo e não tem interesse em assumir a vaga enquanto o processo não tiver sido concluído. “O ministro Sebastião manteve o afastamento de cargo, mas ela não quer assumir enquanto o problema não tiver sido resolvido”, conclui Elias Mattar Assad.

A previsão é que a vereadora seja solta por volta das 14h.

Dos 12 vereadores alvos da operação, nove continuam presos preventivamente, entre eles cinco reeleitos.

Investigações

Segundo o Ministério Público Federal (MPF), o grupo é investigado por suspeitas de receber uma espécie de “mensalinho” em troca de apoio político para projetos de interesse do Executivo. O MPF apura ainda denúncias de indicação de nomes de familiares dos parlamentares para cargos na prefeitura e em empresas terceirizadas.

Outro esquema seria o de recebimento de propina para privilegiar o pagamento de empresas com contratos com a administração local.

Operação Pecúlio

As investigações da PF que levaram à deflagração da Operação Pecúlio, no dia 19 de abril de 2016, indicam um esquema de corrupção na Prefeitura de Foz do Iguaçu envolvendo fraudes em licitações para a contratação de obras e de serviços na área da saúde.

De acordo com o MPF, a organização criminosa era comandada pelo agora ex-prefeito afastado Reni Pereira (PSB), que chegou a cumprir prisão domiciliar por 106 dias. Doze presos preventivamente deixaram a prisão depois de assinarem acordos de delação premiada. Além de empresários e do prefeito, foram presos secretários, diretores e servidores de carreira.

No total, três dos 85 réus da ação penal que resultou da operação permanecem presos. Eles respondem, entre outros, pelos crimes de peculato, corrupção passiva, corrupção ativa, organização criminosa e fraude em licitações.

