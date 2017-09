Stiben Patrón incita a la violencia y se burla de la memoria de Rodrigo

En una bofetada a la capacidad de raciocinio de la opinión pública, Stiben Patrón, ya con antecedentes en la fiscalía por vandalismo en su época de dirigente estudiantil, y actualmente con prisión domiciliaria por los hechos acaecidos en la noche del 31 de marzo y madrugada del 1 abril pasados con la quema del Congreso, divulgó un “descargo” a la acusación de fabricación de bombas Molotov asociadas a él y “probó” ante los ojos de todos que en los videos de las referidas jornadas donde se lo ve manipulando cócteles Molotov “había vinagre.”

“La fiscalía no puede demostrar que era una Molotov la que tenía en la mano. Así como yo mostré, fabriqué una Molotov para la fiscalía (sic), ¿verdad?, pero no puede demostrar que tenía una Molotov en la mano”, reiteró.

“Si pudiera demostrar por una imagen – ustedes no puede demostrar que esto es una Molotov, no saben ni siquiera si es vinagre, puede ser agua colorida, también – pero si la fiscalía puede probar esto, tienen que acusarme a mí por portar y no por fabricar”, reveló.

Curso gratis by StibenPatron pic.twitter.com/R1wMpVVy2i — Nenu Chita (@Nenuchita01) 8 de septiembre de 2017

Seguidamente, derrapó abiertamente hacia la irracionalidad. “Ahora, por tener esto me puede acusar por coacción sexual, también. Y si la estaba fabricando incluso, la Molotov no es una arma explosiva. Bueno, era nada más que para explicar un poco un tutorial como preparar una supuesta bomba Molotov para la fiscalía”, añadió.

“Vamos a seguir en esta lucha. La fiscalía no puede probar que yo tenía vinagre en la mano, que yo tenía Molotov en la mano. Vamos a seguir luchando”, finalizó con una arenga a los estudiantes secundarios.

El circuito del PLRA captó el momento en que Patrón salía del recinto con elementos que lo comprometen en la causa.

En las redes sociales, las reacciones no se hicieron esperar. Hubo algunos que lo aplaudieron. La mayoría no ahorró críticas y desdén hacia Patrón.

“Seguramente con vinagre se incendió el Parlamento. Y con vinagre pretendieron quemar la sede del Partido Liberal cuando irrumpió la policía y tiraron la botella”, comentó un internauta.

“Sos inteligente gordito. Dedicate a algo más productivo. No manches tus antecedentes”, dijo otro.

“Así se inició el grupo criminal con Carmen Villalba y demás grupos disfrazados de partidos políticos y creando problemas sociales como este gordo”, comentó un tercero.

